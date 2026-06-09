Il 10 giugno esce “Fa Male”: Rosyél racconta la fine di una relazione che continua a ferire

Ci sono amori che non finiscono quando una relazione si interrompe. Continuano a vivere nelle abitudini, nei pensieri che riaffiorano durante la notte, nelle domande rimaste senza risposta e in quella sottile sensazione di vuoto che spesso si confonde con il desiderio di tornare indietro. Poi arriva un momento in cui il dolore smette di essere una condanna e si trasforma in una lezione da imparare.

È proprio questo passaggio che Rosyél racconta in “Fa Male” (Unisound Music Label), un brano intenso e personale che affronta il difficile percorso di chi trova la forza di liberarsi da una relazione che ferisce, trasformando la sofferenza in una nuova consapevolezza.

Il singolo sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 10 Giugno 2026. Dietro “Fa Male” c’è un importante lavoro di squadra che contribuisce a dare forza e credibilità al progetto. Il brano nasce principalmente dalla scrittura di Christian Iodice, autore che firma il cuore narrativo della canzone, affiancato da Rosa Caiazzo, Daniele Piccirillo e Cristina Galiero, che collaborano alla stesura del testo.

Un ruolo particolarmente significativo è quello di Cristina Galiero, direttrice artistica di Unisound Music Label, vocal coach Body Singing e vocal producer del progetto. Il suo contributo va ben oltre la supervisione tecnica: attraverso il lavoro svolto sulla vocalità, sull’interpretazione e sulla definizione dell’identità artistica di Rosyél, Galiero accompagna l’artista in un percorso di crescita che punta a valorizzarne personalità e capacità comunicativa. Un approccio che rappresenta una delle caratteristiche distintive di Unisound Music Label, realtà nata con l’obiettivo di seguire gli artisti in ogni fase del loro sviluppo, dalla formazione alla produzione discografica.

Il testo del brano è particolarmente efficace grazie all’alternanza tra italiano e napoletano, una scelta che conferisce autenticità ed intensità al racconto. Il dialetto diventa veicolo di sentimenti profondi, permettendo alla canzone di acquisire una dimensione ancora più viscerale e personale.

Dal punto di vista musicale, “Fa Male” si sviluppa all’interno di un arrangiamento contemporaneo caratterizzato da atmosfere malinconiche e coinvolgenti. L’arrangiamento lascia ampio spazio all’interpretazione vocale, vero fulcro della produzione. Le sonorità moderne seguono l’evoluzione del testo, accompagnando il passaggio dalla fragilità iniziale alla presa di coscienza finale. La voce di Rosyél emerge con intensità, alternando delicatezza e determinazione e rendendo credibile ogni parola pronunciata.

Tra i passaggi più significativi spicca il verso: “Nda chist’ammore nun ce voglio turnà, a ferita mo è chiusa, il sale non brucerà.” Questa frase rappresenta il cuore pulsante dell’intero brano. La ferita esiste, il dolore è stato reale, ma non ha più il potere di condizionare il presente. L’immagine del sale che non brucia più diventa una potente metafora della guarigione: ciò che prima provocava sofferenza ha perso la sua forza distruttiva.

Con “Fa Male”, Rosyél compie un debutto convincente, mostrando personalità artistica e maturità espressiva. La sua interpretazione intensa accompagna un racconto che va oltre la semplice delusione sentimentale per trasformarsi in un messaggio di consapevolezza e rinascita. Un brano capace di parlare a chiunque abbia trovato la forza di allontanarsi da qualcosa che continuava a ferire, scegliendo finalmente il proprio benessere.

Rosyél, nome d’arte di Rosa Caiazzo, è una giovane artista campana che sta costruendo il proprio percorso musicale puntando sulla propria autenticità espressiva e sensibilità artistica. La passione per il canto nasce fin da giovanissima e trova presto conferma in diverse esperienze.

Nel corso degli anni partecipa ad importanti manifestazioni dedicate ai nuovi talenti, distinguendosi al festival La Mela d’Oro, nelle finali nazionali di Sanremo Junior, al Premio Fiuggi Sound e all’Evoli Festival – International Music Festival.

Oggi Rosyél porta avanti un progetto musicale che guarda al pop contemporaneo, combinando emozioni personali, una vocalità intensa e una forte capacità interpretativa. Affiancata da Unisound Music Label, Rosyél continua il proprio percorso artistico con l’obiettivo di dare voce ad una generazione che cerca sincerità, identità e libertà di espressione.