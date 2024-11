“Icarus” è il primo singolo di L X L

Fuori su tutte le piattaforme digitali da venerdì 29 novembre 2024 (distr. Believe) il primo singolo di L X L, alter-ego artistico dell’artista bergamasco Alex Legramandi, dal titolo “Icarus”. Il brano, prodotto da Ruggero Bosso dello studio TumTum di Bergamo e cantato interamente in inglese, appartiene al genere soft-pop e parla di una delusione sentimentale, quella delusione che arriva nel momento in cui ti accorgi che non è tutto oro quel che luccica, quando capisci di aver idealizzato una persona che forse fingeva di essere qualcuno che in realtà non era.

Scopri il brano: https://bfan.link/lxl-icarus

BIO:

Appassionato di anime e manga e nerd fino al midollo, L X L ha iniziato a comporre pop-music in quel di Bergamo, in tempo di pandemia, con un editor per PlayStation 4. Il genere di appartenenza dei suoi pezzi si avvicina al soft-pop con sfumature che rimandano al mondo delle colonne sonore (questo perché influenzato dal suddetto genere in quanto amante dei videogiochi e del cinema). Se fosse in grado di raccontarsi a parole, forse non avrebbe sentito la necessità di fare musica; pensa, pertanto, che sia meglio lasciare a quest’ultima il compito di fornire le informazioni mancanti.

https://www.instagram.com/lxlartist/