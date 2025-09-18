Ibrida Festival 2025: dal 25 al 28 settembre a Forlì la decima edizione delle arti intermediali

Dal 25 al 28 settembre 2025 la Fabbrica delle Candele di Forlì ospita la decima edizione di Ibrida Festival Internazionale delle Arti Intermediali, rassegna curata da Vertov Project e dedicata alla sperimentazione tra musica, video e nuove tecnologie. Il titolo scelto per quest’anno, “Moltitudine”, è dichiarazione di intenti e poetica: una celebrazione della pluralità di linguaggi e forme artistiche che dialogano in scena.

Programma live

Giovedì 25 settembre (21:00) – Logos Mater di Amelie Duchow (Germania): performance audiovisiva basata su registrazioni di voci in lingue madri provenienti da tutto il mondo, rielaborate dal vivo.

Venerdì 26 settembre 21:00 – Requiem di SVCCY e Pasquale Corrado , reinterpretazione contemporanea del Requiem di Fauré. 22:30 – Drowned Paradise di DIE! GOLDSTEIN (Spagna): viaggio immersivo tra distopia e utopia.

Sabato 27 settembre 21:00 – ECHO di Telesonic 9000 (Dominick Gray, USA): fusione di art rock e archivi cinematografici. 22:30 – VisionAria di Alessandro D’Alessandro (organetto preparato ed elettronica) e Gianluca Abbate (visual live). 23:30 – Special set di DJ Balli (in collaborazione con Diagonal Loft Club): un viaggio sonoro radicale dalle 100 alle 1000 bpm.

Domenica 28 settembre (21:30) – Flesh Orchestra di Gianpaolo Capobianco: live interattivo di musica elettronica generativa che trasforma i movimenti del pubblico in suoni e immagini.

Ibrida Festival: 10 anni di sperimentazione

Nato per valorizzare le forme più innovative dell’arte contemporanea, Ibrida Festival è oggi un punto di riferimento internazionale per la ricerca audiovisiva e intermediale. La rassegna offre esperienze immersive in cui musica, immagini e tecnologie digitali si intrecciano, creando nuovi modi di vivere la performance dal vivo.

Info utili

Date: 25–28 settembre 2025

Luogo: Fabbrica delle Candele, Forlì

Programma completo: ibridafestival.it

Contatti: ibridastaff@gmail.com

Evento realizzato con il sostegno di Regione Emilia-Romagna, Comune di Forlì, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, BCC ravennate, forlivese e imolese, Romagna Iniziative.