I Vintage Violence pubblicano il video di La chiave

Dopo quello per Dio è un batterista, i Vintage Violence pubblicano anche il video per La chiave, il pezzo che conclude il loro nuovo disco Mono uscito lo scorso novembre su etichetta Maninalto! Records. Il video, realizzato a basso costo (ma ad alta qualità) come da tradizione della band, è stato girato per le strade del centro di Bologna, che si possono immediatamente riconoscere dalle prime inquadrature.

“È la canzone più importante di Mono, quella che racchiude tutto il concept, come direbbero i giornalisti. Dopo aver letto buona parte della bibliografia nietzschiana un giorno chiesi al mio professore di filosofia teoretica “Come si esce vivi da Nietzsche?” e come se mi stesse dando delle indicazioni stradali mi rispose “Passando da Schopenhauer”. Per chi non ha familiarità con il pensiero di Schopenhauer sulla musica, questo pezzo cerca di riportarlo, con parole nostre”, spiegano i Vintage Violence a proposito di La chiave.

I Vintage Violence saranno in tour quest’estate, ecco tutte le date confermate finora!

16-07 @ Freak Artefacendo, San Marco in Lamis (FG)

22-07 @ Pintupi Festival, Paderno d’Adda (LC)

23-07 @ Riloi River Festival, Palosco (BG)

29-07 @ Laigueglia (SV) *acoustic duo*

28-08 @ LiveviL, Pozzo d’Adda (MI) w/ Tonino Carotone

09-09 @ San Donato Milanese (MI)

08-10 @ Gallery16, Bologna

22-10 @ Cooperativa Popolare Infrangibile, Piacenza