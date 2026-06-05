I Queen of Saba pubblicano “Bricioline”

“ Bricioline ” è l’album dei Queen of Saba dedicato all’infanzia. L’estetica musicale, poetica e politica del duo si espande e si evolve per abbracciare le persone piccole, le loro famiglie e anche le persone grandi che stanno imparando a crescere – ovvero, tutt3 noi. Non manca la vocazione militante che da sempre ha caratterizzato il progetto, accompagnata da un’attenzione all’elementare e all’essenziale: concetti come i legami rizomatici orizzontali, il consenso, l’identità di genere e l’antispecismo ritrovano freschezza e accessibilità con un linguaggio diretto e sincero e arrangiamenti acustici, solo apparentemente lontani dal paesaggio sonoro in cui i Queen of Saba si sono destreggiati e dimenati in questi anni. “ Bricioline ” prova a seminare tracce e segnali per un futuro utopico alternativo, con la speranza che qualcunǝ un giorno ne raccolga i frutti o almeno che chi ora ha bisogno di ritrovare il sentiero di casa si senta meno solǝ.

Le illustrazioni che hanno accompagnato i singoli dell’album sono frutto di collaborazioni con artiste FLINTA emergenti.

Qui la guerra non può entrar: Chiara Lazzari

Rizoma: Sarah Bonello

Il rifugio degli animali: Avita Panazzi

Come una foglia: Frenci Sanna

Che cos’è un limone: Anita Striano

Dentini: Rachele Scarpa

Bricioline (singolo e album): Elisa Viscuso

SONO UNO MA NON SONO SOLO TOUR

05 giugno – Milano – Milano Sud Festival

11 giugno – Bologna – Montagnola Festa dei Circoli Arci di Bologna

12 giugno – Udine – Terminal – Cas’Aupa

26 giugno – Oira (VB) – Tone Teatro Natura Festival Sphera

04 luglio – Marotta (PU) – Maf

07 luglio – Roma – Testaccio Estate

11 luglio – Limena (PD) – Porto Vecchio Festival

17 luglio – Torino -Evergreen Festival

24 luglio – Schio (VI) – Real Fest

— date in aggiornamento —

Bio

Iridescenti, elettricə, non binariə.

Queen of Saba sono un duo plastico e fluido che si manifesta nella scena musicale italiana con troppe idee e nessun pelo sulla lingua.

Potresti averlə avvistatə in un bar punk/reggae di provincia nel 2019 o nello schermo della tv a Musicultura 2020. Di certo in una manifestazione per la Palestina, nei centri sociali, al Festival Alta Felicità in Val Susa, oppure magari all’Eurovision Village di Torino nel 2022 o alla Tallinn Music Week nel 2023. Nella tua playlist per i cortei antagonisti potrebbe esserci “ACAB” feat. Willie Peyote, potresti aver cantato “Chiodo Fisso” in un karaoke compagno o forse le amiche ti hanno fatto ascoltare “CAGNE VERE” feat. BigMama perché dà la carica giusta per una serata transfem. E se nessuna di tutte queste ti risuona, dì la verità, hai dedicato “Piccola Inutile” allə tuə ex e adesso non riesci più ad ascoltarla (amo noi).

In qualunque modo tu lə conosca, loro cambiano sempre. Da Queen of Saba non si sa mai cosa aspettarsi. Tanto che a partire dall’autunno del 2025 hanno aperto un nuovo, inaspettato capitolo: musica per bimbu. Con i singoli “Qui la guerra non può entrar”, “Rizoma”, “Il rifugio degli animali” e “Come una foglia” hanno inaugurato un approccio fresco alle tematiche dell’antimilitarismo, della rete orizzontale, dell’antispecismo e dell’identità di genere. Preparati a tuffarti nello spazio politico dell’infanzia: lə tuə bambinə interiore ti ringrazierà.

Link

Instagram QoS

Facebook QoS