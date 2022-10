I Provinciale pubblicano il nuovo singolo Freedrink

Dopo aver esordito con il singolo Lei va lo scorso luglio, i Provinciale tornano ora con il secondo brano, intitolato Freedrink, in uscita il 5 ottobre 2022. Rispetto alle intense chitarre di Lei va, questa volta i Provinciale adottano sonorità più quiete e intimiste, nell’alveo delle sonorità Midwest emo che potrebbero far pensare a gruppi storici del panorama americano come American Football e Sunny Day Real Estate. Non è comunque calata, rispetto al primo singolo, la carica emozionale del sound proposto dalla band vicentina: lo dimostrano i vocals appassionati e sofferti, così come le belle e ariose chitarre che impreziosiscono il finale del brano.

Il brano nasce da una circostanza realmente accaduta, e “parla di alcol e sentimenti”, come racconta il cantante Gianmarco Rossato. La tarda adolescenza, le feste, l’alcol e una ragazza si intrecciano per scompaginare l’equilibrio emotivo, lasciando un vuoto sentimentale che viene riempito dal rancore, emozione sinora prevalente nei brani dei Provinciale -e del resto l’arte e la musica sono, come dice il cantante, “uno sfogo emotivo”. Lo stesso sfogo che rende così sincera e immediata una canzone come Freedrink.

BIO

Provinciale è un progetto alternative / emo nato a fine 2020 nella dispersa provincia di Vicenza da 4 ragazzi: Gian, William, Lollo e Riccardone. In provincia tutto è più distante: i compagni di band, la sala prove, gli studi di registrazione, i posti in cui suonare. Il loro nome vuole sottolineare come si possa comunque uscire da queste piccole realtà marginali e portare ad altri le proprie idee, nonostante le maggiori difficoltà rispetto all’ambiente cittadino. Provenienti ciascuno da diversi e ampi background musicali, trovano foce comune nella scena emo-punk italiana. A luglio 2022 è uscito il loro singolo d’esordio Lei va, seguito il 5 ottobre da Freedrink.