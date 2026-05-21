I Niente da fare con “Chocosexual”: tra ironia sonora e consapevolezza

“Chocosexual” colpisce per la sua capacità di mescolare leggerezza e consapevolezza. La band utilizza un linguaggio musicale semplice ma efficace, basato su un groove che richiama atmosfere quasi rituali. La chitarra aggiunge colore senza invadere, mentre la voce si muove con naturalezza all’interno della struttura. Il testo è costruito come una sequenza di immagini che partono dall’assurdo per arrivare a qualcosa di molto concreto. Il riferimento al vuoto interiore e alla paura del giudizio crea un collegamento diretto con la realtà contemporanea. In mezzo al brano si avverte una certa ripetizione che può risultare prevedibile, ma allo stesso tempo contribuisce a creare un’identità precisa. La scelta di non complicare troppo la struttura permette al messaggio di arrivare in modo chiaro. Il pezzo riesce a mantenere una coerenza che lo rende riconoscibile già al primo ascolto.