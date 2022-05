I Morphide annunciano l’uscita del loro album di debutto Anhedonia per settembre 2022 e condividono il video vocale di “Panopticon”

La band alternative metal lettone Morphide ha annunciato l’uscita del loro album di debutto “Anhedonia”, previsto per il 9 settembre e ha condiviso il video vocale per la loro recente canzone “Panopticon”.

“Anhedonia” è un album di 9 tracce incentrato sulla personalità umana e le relazioni tra gli individui e i propri sentimenti. Eissa, cantante dei Morphide, ha commentato l’imminente uscita della band. “Siamo così entusiasti di pubblicare finalmente il nostro primo album! Ci abbiamo lavorato negli ultimi tre anni e i molteplici problemi causati dalla pandemia rendono il rilascio ancora più anticipato per noi”.

La band ha anche avuto la possibilità di lavorare con un produttore e mixer Forrester Savell nominato per ARIA e di fama internazionale. “Siamo così felici per una tale opportunità. Forrester è stato in grado di sentire veramente le nostre canzoni e portarle a un altro livello”.

Il video della performance one-take di “Panopticon” mostra l’ampia gamma di voci di Eissa e dimostra il libero passaggio dalle tecniche vocali clean a quelle estreme. La band voleva essere onesta al 100% e quindi non ha utilizzato alcun doppio o modifica nella loro versione one-take.

One-take performance qui: https://youtu.be/qMSqq0_lMMw

Anhedonia Track List:

Aftermath

Mayhem

Catharsis

Queen of Blame

We are one

Enter the Storm

Akeneo

Panopticon

Cromulent