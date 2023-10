I MaveriX pubblicano l’album d’esordio COWPUNK!

Anticipato dai singoli Sweet Alberta e Josh Brolin, COWPUNK! è l’album d’esordio del trio cowpunk MaveriX, in uscita venerdì 20 ottobre 2023 per l’etichetta Rocketman Records. Nove tracce ad alta intensità che vedono il classico punk rock californiano mescolarsi con riff country-western generando singalong da pub e ritornelli su cui scatenarsi in qualche diner in stile rockabilly.

COWPUNK! è più che un titolo: è un’esclamazione, una dichiarazione. Con quest’unica parola i MaveriX vogliono descrivere i brani contenuti nel disco, frutto del viaggio intrapreso fino ad ora che dal Parco Agricolo Sud Milano li ha portati -anche letteralmente- dall’altra parte dell’Oceano. “Date una spolverata ai vostri stivali, ripassate qualche passo di line dance senza dimenticare come si poga e partite anche voi per quest’avventura insieme ai MaveriX”, è l’invito della band.

Ecco la tracklist di COWPUNK!

1. 8.6 (1:39)

2. Josh Brolin (3:09)

3. The Saddest of the Bar (2:57)

4. Spaghetti Hymn (2:05)

5. Cigars & Guns (2:55)

6. House in the Mountains (2:53)

7. Sweet Alberta (3:41)

8. 2022 (When September Ends) (3:05)

9. To the Alps (2:43)

Nati quasi per caso nel 2022 nel bel mezzo del Parco Agricolo Sud Milano, per i MaveriX l’intesa è stata da subito così forte da spingere Drago, Teo e Nix a cimentarsi con pezzi originali in un mix di punk e country: le loro più grandi passioni musicali. Dal vivo il power trio è un connubio di energia, buone vibrazioni e melodia. Una miscela esplosiva che unisce sonorità alla Green Day con il tipico ritmo incalzante del country alla Johnny Cash. Dopo aver calcato i palchi italiani e di alcuni festival europei per diversi anni con altri progetti (Madddog, The Hickeys), i tre componenti dei MaveriX sono di nuovo in sella e pronti a lanciarsi in questa nuova avventura: in seguito all’uscita di Sweet Alberta a giugno 2023 e di Josh Brolin a ottobre dello stesso anno, la band, sempre in collaborazione con Rocketman Records, pubblica il suo primo disco, COWPUNK!, il 20 ottobre 2023.

MAVERIXInstagram | Spotify | YouTube | Facebook