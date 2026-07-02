I LUNATROPICA pubblicano il nuovo LP “Mareamaro”

“Mareamaro” è il secondo lavoro discografico dei Lunatropica, duo campano formato da Angela Cicchetti (voce) e Ivan Imperiali (chitarra).

La musica del duo è una miscela di influenze mediterranee, saudade brasiliana ed elettronica psichedelica. “Mareamaro” è un concept album in cui il mare rappresenta il tema dominante, oscillando tra Bahia, il Vesuvio e il Cilento.

Il mare è il luogo del ricordo rarefatto in Caldo, la materializzazione di un destino ineffabile in Vesuvio, la ricerca di salvezza in Deserto e la fuga necessaria in Bahia. A volte è soltanto il riflesso sbiadito di una vecchia fotografia, come in Ferragosto 2023.

Un Paris, Texas tropicale, con gli ulivi immobili sullo sfondo mentre tutto il resto si sposta.

Le melodie dei Lunatropica guardano alla tradizione italiana, contaminandola con suggestioni bossa nova e sonorità tropicali. Le chitarre acustiche convivono con il suono ruvido dei synth analogici, creando un equilibrio sospeso tra intimità e sperimentazione.

La voce di Angela Cicchetti, morbida, sensuale e ricca di swing, si adagia con naturalezza sulle trame delicate della chitarra di Ivan Imperiali.

Video del brano “Ferragosto 2023”

Cenni biografici

I Lunatropica nascono dall’incontro tra la cantante Angela Cicchetti e il chitarrista Ivan Imperiali.

Si conoscono a Roma, nel quartiere Pigneto. Ivan si esibiva sul palco di un locale oggi scomparso; Angela si trovava lì per caso, tra il pubblico. Due vite si incrociano: due ragazzi di origini campane, due musicisti, due spiriti inquieti e curiosi, in cammino senza sapere ancora verso quale direzione.

Si trasferiscono poi a Londra, dove iniziano a esibirsi nei locali reinterpretando classici della canzone italiana in una chiave personale e intima, fatta di voce e chitarra classica. Da questa esperienza nasce “Settembre”, disco che raccoglie questo primo percorso artistico. Già in questa fase emerge la volontà di fondere la passione per la bossa nova e, più in generale, per la musica brasiliana, con la tradizione cantautorale italiana.

Dopo sei anni nella metropoli londinese, decidono di cambiare radicalmente vita. Si stabiliscono a Teggiano (SA), nella campagna tra gli ulivi, in una masseria dove costruiscono il loro Red Temple Studio, ispirato al nome della zona in cui sorge: Tempa Rossa. Questo cambio di orizzonte diventa la linfa creativa che porta al primo album di inediti del duo, “Grattacieli di Basilico”.

Nel 2019 vincono il primo premio al Music Indie Contest. Nello stesso anno raggiungono la finale del Premio Donida e partecipano ad Area Sanremo.