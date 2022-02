I KAR hanno pubblicato il nuovo album accompagnato dal videoclip di I Like Your Eyes

Esce oggi l’ep d’esordio dei rocker toscani KAR dal titolo omonimo, cinque tracce intrise di rock classico che non teme la prova del tempo.

L’album rilasciato attraverso Volcano Records & Promotion è accompagnato nel giorno d’uscita, dal videoclip del singolo I Like Your Eyes, un mid tempo incalzante e serrato che porta in scena nel video disponibile sul canale YouTube della band, le avventure, o meglio le disavventure, di un inossidabile rock d’altri tempi che le prova tutte per rimorchiare le bellezze incontrate al pub. Mentre sullo sfondo i KAR danno sfoggio di attitudine sonora e di una vena musicale ispirata ed esaltante, il protagonista del videoclip di I Like Your Eyes se la passa decisamente peggio venendo rimbalzato più volte fino ad un finale epico ed esilarante. Il video è l’ottima presentazione di una band che promette di far parlare tanto di sé in futuro iniziando con un ep disponibile da oggi su tutte le piattaforme di streaming assolutamente imperdibile per gli appassionati di rock e soprattutto di buona musica suonata con convinzione.

