I GREEN FUDGE pubblicano il loro l’album di esordio “Between the blues and the rising sun”

I Green Fudge con l’album Between the Blues and the Rising Sun portano l’ascoltatore in un viaggio circolare tra suoni e colori che segue il ritmo di una giornata: dal primo respiro dell’alba fino al dissolversi della luce. L’album attraversa la complessità emotiva dell’esperienza umana, sospesa tra malinconia e gioia, raccontando il continuo fluire delle emozioni.

Il sound affonda le proprie radici nell’epoca d’oro delle grandi band tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio dei Settanta, da The Allman Brothers Band ai Pink Floyd fino ai Grateful Dead. Questa eredità viene reinterpretata attraverso una sensibilità contemporanea e una produzione dal suono nitido e moderno.

In un mondo che corre sempre più veloce, concedersi il tempo di ascoltare davvero diventa un atto di resistenza e un modo per riconnettersi con l’essenza della musica.

Album di debutto dei GREEN FUDGE, Between the Blues and the Rising Sun incarna questa filosofia, proponendo un’esperienza d’ascolto da vivere senza fretta, nello stile dei concept-album dei mitici anni ’70.

Video del brano Mary Jane

Cenni biografici

I GREEN FUDGE sono una jam band blues rock psichedelica nata nella soleggiata e ventosa baia di Trieste dall’incontro di quattro musicisti uniti da una profonda amicizia e da una passione comune per la musica.

Il loro sound nasce dall’incontro tra l’energia del blues, il cantautorato americano e le atmosfere psichedeliche degli anni Sessanta e Settanta. Un linguaggio personale che mette al centro il suono, le dinamiche e la dimensione live, fondendo groove blues, texture psichedeliche e ampi spazi dedicati all’improvvisazione. Tra le principali influenze figurano Grateful Dead, The Allman Brothers Band, The Doors e The Beatles.

Nella primavera del 2025 la band pubblica il singolo d’esordio “Mary Jane”, seguito all’inizio dell’estate da “Fly High”.

Dopo l’anteprima del terzo singolo, “Elder Seers”, i GREEN FUDGE pubblicano il loro album di debutto Between the Blues and the Rising Sun, a luglio 2026.