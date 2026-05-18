I FLAME PARADE pubblicano il nuovo singolo “White and Torn”

I Flame Parade propongono un brano che racconta la fragilità, spesso invisibile, nascosta dietro l’essere donna in un mondo che pretende performance, bellezza e perfezione.

Il singolo si sviluppa tra chitarre distorte e quasi liquide, immerse in un’atmosfera eterea che cresce progressivamente, bilanciando la vorticosa ipnosi del precedente brano “Criminal Gospel”.

Il nuovo disco, previsto in uscita dopo l’estate, riporta il progetto a una dimensione più essenziale e diretta. La band con l’album precedente “Cannibal Dreams”, è stata in tour con 40 date fra Italia e Stati Uniti. Si sono esibiti anche al New Colossus Festival di New York.

Seppur con la solita ricchezza degli arrangiamenti e le consuete stratificazioni atmosferiche, i Flame Parade in questo disco scelgono di avvicinarsi all’ascoltatore, accorciando le distanze e mostrando un lato emotivamente più scoperto.

L’album è stato registrato al Playpen Studio di Bristol con il produttore Ali Chant (King Hannah, Perfume Genius, Dry Cleaning, Yard Act).

Ascolta “White and Torn”.

Biografia

I Flame Parade attraversano indie rock, dream pop e suggestioni folk con un’identità sonora in continua evoluzione, costruendo nel tempo un linguaggio sempre più personale.

Dopo l’esordio con A New Home (2016), il quintetto toscano torna nel 2020 con Cosmic Gathering, un lavoro che intreccia le radici new folk del gruppo con sonorità pop dal respiro internazionale, ampliando ulteriormente il proprio orizzonte sonoro. Le atmosfere eteree e sognanti dei primi lavori maturano in Cannibal Dreams (Materiali Sonori, 2023), prodotto da Matilde Davoli: un album che segna un importante passo avanti nella definizione dell’identità artistica della band e nella profondità della sua scrittura.

I Flame Parade si distinguono anche per l’intensità evocativa dei loro live. Nel 2025 intensificano l’attività dal vivo con oltre 40 concerti tra Europa e Stati Uniti, arrivando fino al New Colossus Festival di New York.

Nell’aprile 2026 la band inaugura un nuovo capitolo del proprio percorso artistico con il singolo “Criminal Gospel”, seguito da “White and Torn”.