I Colosseum al festival Rocce Rosse Blues di Lanusei (Nuoro) il 25 luglio

Tra i protagonisti più attesi della 36ª edizione di Rocce Rosse Blues spicca il nome di una delle band storiche del jazz-rock inglese: i Colosseum.

Accanto a loro, il festival ospiterà artisti di primo piano della scena musicale italiana, tra cui Elio e le Storie Tese, Nomadi, Bandabardò e Modena City Ramblers, insieme a importanti nomi del blues e del rock britannico come Dr. Feelgood e Nine Below Zero.

Completano il cartellone artisti e progetti capaci di attraversare linguaggi diversi, dalla canzone d’autore al teatro musicale. È il caso di Stazioni Lunari, il collaudato progetto che riunisce Ginevra Di Marco, Max Gazzè, Veronica Lucchesi e Ascanio Celestini. In programma anche “Parole di pietra”, omaggio in musica e narrazione alla grande artista ogliastrina Maria Lai, oltre alla presenza della band milanese I Patagarri, tra le novità più interessanti del panorama nazionale.

Colosseum: un tuffo nella storia

I Colosseum sono una band inglese che, fin dalla fine degli anni Sessanta, ha saputo fondere blues, rock e improvvisazione jazzistica in uno stile originale e riconoscibile. La formazione attualmente in tour riunisce alcuni nomi storici del gruppo, tra cui il cantante Chris Farlowe, il chitarrista Clem Clempson e il bassista Mark Clarke, confermando l’eredità di una delle formazioni più influenti del progressive e del jazz-rock britannico. Ad aprire il concerto di Lanusei saranno gli Odd Blues, band sarda con un repertorio che attraversa la storia del blues elettrico, da B.B. King a Matt Schofield.

Video di repertorio del brano Valentyne Suite

Cenni biografici:

I Colosseum si sono formati a Londra nel 1968 sotto la guida del batterista Jon Hiseman. Tra i membri fondatori figuravano anche il sassofonista Dick Heckstall-Smith, storico collaboratore di Hiseman dai tempi della band di Graham Bond, e il bassista Tony Reeves, già nei John Mayall’s Bluesbreakers. Poco dopo entrò Dave Greenslade all’organo, mentre la formazione venne completata dal chitarrista Jim Roche.

Il debutto discografico arrivò nel 1969 con Those Who Are About to Die Salute You, pubblicato da Fontana Records. Nello stesso anno uscì anche il secondo album, Valentyne Suite, considerato uno dei lavori fondamentali del jazz-rock europeo.

Nel 1970, per la realizzazione del terzo album The Grass Is Greener, Clem Clempson subentrò a James Litherland.

Nel marzo 1971 la band registrò una serie di concerti al Big Apple di Brighton e alla Manchester University. Colpito dall’atmosfera del live di Manchester, Hiseman decise di tornare cinque giorni dopo per un concerto gratuito, anch’esso registrato. Da quelle sessioni nacque il doppio album dal vivo Colosseum Live, pubblicato nel 1971 e considerato uno dei migliori live del genere. Pochi mesi dopo, nell’autunno del 1971, la band si sciolse.

Dopo la scomparsa di Jon Hiseman, i Colosseum si sono riuniti nel 2020 per una nuova serie di concerti. La formazione comprendeva Chris Farlowe, Clem Clempson e Mark Clarke, affiancati da Kim Nishikawara (sax), Nick Steed (tastiere e organo) e Malcolm Mortimore (batteria).

Il tour di reunion è iniziato il 29 agosto 2020 ad Amburgo, al Landhaus Walter, per poi proseguire nel Regno Unito. Nel 2021 e 2022 sono seguiti tour in Germania, Austria e Ungheria.

Il 15 aprile 2022 è uscito il nuovo album in studio, Restoration, seguito da concerti in festival in Italia, Germania e Finlandia. Nello stesso anno è scomparsa anche Barbara Thompson.

Nel 2023 la band ha proseguito l’attività dal vivo con festival estivi in Germania, date nel Regno Unito e un tour europeo autunnale.

Informazioni:

Località: Area Spettacoli, Istituto Salesiano Don Bosco, Lanusei (Nuoro)

Data: 25 luglio 2026, ore 21:30

I biglietti per i concerti in programma a Lanusei saranno disponibili prossimamente su Ticketone e sul circuito BoxOffice Sardegna, con prezzi variabili in base all’evento.

L’ingresso sarà invece gratuito per tutte e tre le serate del festival in programma a Santa Maria Navarrese.

Per il programma completo è possibile consultare il sito ufficiale: www.roccerosse.it

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