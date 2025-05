I Biorisk rompono le righe con “Fuori dai margini”

Ritmi serrati, testi densi, visione. “Fuori dai margini” non è solo un album: è un’esperienza a cavallo tra parola e suono. La band racconta il bisogno di rompere le pareti dell’apatia collettiva, tra flussi di coscienza e groove in bilico tra reale e surreale.

Ragazzi, è un piacere avervi qui. “Fuori Dai Margini” presenta echi delle vostre esperienze personali? Vorreste parlarne al pubblico?

Fuori dai Margini è un disco nato in maniera molto spontanea. Il concept riflette la situazione sociale e politica e il clima teso che si respira in questo periodo, e non tanto le nostre esperienze personali. Alcuni brani, come venere e waintin hanno delle note autobiografiche ma ciò che ci interessa è trasmettere il senso di liberarsi dai limiti e dai preconcetti imposti

Quali sono state le vostre principali influenze musicali?

Dal rock all’hip-hop, passando per stoner, rock, metal, funk, blues ecc. La nostra forza è che ogni membro porta qualcosa di diverso.

Credete che la musica debba unire arte e impegno civico? Perché?

Non necessariamente, la musica può anche essere solo uno sfogo personale. L’importante è comunicare ideali, pensieri profondi e lasciare un segno a chi ci ascolta.

Se doveste racchiudere l’essenza dell’album in tre parole, quali sarebbero?

Fuori dai Margini!