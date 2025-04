“Hypno girl” è il nuovo singolo dei Golden Hind

É disponibile da martedì 15 aprile 2025 su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo dei Golden Hind. Un nuovo intenso capitolo dal titolo “Hypno-Girl“, un racconto di un’attrazione fatale, una relazione che consuma, che ipnotizza fino a svuotare chi ne cade vittima. Il brano, che anticipa l’album di debutto di prossima uscita, utilizza la figura di un vampiro come metafora di un amore tossico, un legame in cui si finisce per cedere completamente, perdendo pezzi di sé, senza più distinguere il piacere dalla dipendenza, la passione dalla distruzione.

Il sound è un perfetto specchio di questa ambiguità: chitarre vibranti e synth magnetici avvolgono l’ascoltatore in un’atmosfera sospesa tra desiderio e pericolo. La voce attraversa melodie seducenti e taglienti, proprio come la relazione di cui parla il testo: un gioco di seduzione e manipolazione in cui il protagonista sa di perdersi, eppure non riesce a resistere. “Hypno-Girl” è la colonna sonora di chi ha amato troppo, di chi si è lasciato trascinare oltre il punto di non ritorno, di chi si è ritrovato a guardarsi allo specchio senza più riconoscersi.

What secrets do you hide?

Your voice could pull me deep inside

SCOPRI IL BRANO:

https://distrokid.com/hyperfollow/goldenhind/hypno-girl

Eseguito da: Golden Hind

Compositori: Tiziano Elia Favata, Simone Turatti, Ivan Kristoff Padul. Autore: Tiziano Elia Favata

Prodotto da: Golden Hind – Oddsphere

Origini/Label: Golden Hind

Registrato: Bluescore Studio di Milano

BIO:

Golden Hind è una band di Milano che mescola rock alternativo ed elettronica con un’anima profondamente blues. Il loro sound è una fusione di chitarre incisive, synth ipnotici e una vocalità graffiante, intensa, capace di evocare emozioni viscerali e profonde. I testi esplorano le contraddizioni della vita moderna, tra desiderio e disillusione, sogno e realtà.

Nato nel 2023 dall’incontro di musicisti con una lunga storia alle spalle, il progetto ha già conquistato un pubblico fedele in tutta Europa, esibendosi come street musicians e costruendo una solida presenza a Londra, dove hanno calcato palchi prestigiosi come il Blues Kitchen di Camden Town, The Color Factory e Engine Rooms.

Con l’ambizione di lasciare un segno nella scena internazionale, Golden Hind ha saputo attrarre l’attenzione anche sui social media, dove alcuni dei loro video hanno superato il milione di visualizzazioni.

https://www.instagram.com/goldenhindband/