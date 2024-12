“Hyper swag” è il disco di debutto de La Psicosi di Ottobre

Nato dalle ceneri del precedente progetto Villa Psicosi, La Psicosi Di Ottobre è la nuova creatura musicale di Federico Villa, che si fa manifesto di un genere musicale del tutto nuovo: l’hyper swag. Unendo la musica da club, ma anche da rave, allo screamo e al metalcore si ottiene un nuovo stile musicale totalmente innovativo volto a far ballare, pogare e saltare. Da venerdì 8 novembre 2024, in distribuzione Believe, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali, un nuovo EP dal titolo, non a caso, “HYPER SWAG”

Hyper swag è anche un concept, un viaggio tra il dolore che provoca il disagio psichico e la disperazione, l’astinenza delle sostanze stupefacenti, che culminano nella voglia di rivalsa, nella voglia di uscire dalle tenebre per poi farcela nella vita. Hyper Swag è speranza, Hyper Swag è avere forza e carattere.

CREDITS:

Mila Hazuki e Tramonti Clozapina sono state prodotte assieme a Nick Nuwe e Jay Abey.

Tutti i mix e master sono a cura di Nick Nuwe.

Ringrazio la mia famiglia e la mia ragazza che han creduto in me e

nella mia realizzazione prima ancora che ci credessi io

BIO:

La Psicosi di Ottobre è un progetto di Federico Villa (ex Villa Psicosi/Jamilla Dischi), produttore, cantante e chitarrista classe ’93 di Sesto San Giovanni. Dopo anni trascorsi in SPDC e comunità per svariati ricoveri a causa di una grave forma di disturbo bipolarE, Villa è riuscito ad attenuare questo malessere: lo ha combattuto, si è laureato, ha comprato casa ed ha preso in mano la sua vita; oggi lavora come educatore nelle comunità psichiatriche. La Psicosi di Ottobre nasce dalle ceneri dell’hyperpop tragicomico di Villa Psicosi. A differenza di quest’ultimo, La Psicosi di Ottobre, è un progetto che attraverso la rabbia, lo screamo, i testi crudi e l’elettronica hardcore fa fuoriuscire la voglia di rivalsa e di farcela nella vita. “La vita principalmente ti bastona ma poi ti limona“. Questo è il motto creato dall’artista. La Psicosi di Ottobre è sia descensio che ascensio ad inferos, un viaggio tra tutto lo scibile emotivo volto ad abbracciare il caos per poter poi volare.

