HVOB: al LINK di Bologna il 28 ottobre per l’unica data italiana

Un ultimo disco dal titolo “Too” uscito in questo 2022 per [PIAS] Recordings approda anche in Italia e lo fa con un’unica data imperdibile prevista per Venerdì 28 Ottobre al Link di Bologna, con la promozione e organizzazione a firma e soprattutto di Mariolina Catani (co-founder e art director di Tank – Serbatoio Culturale) in collaborazione con il Link 2.0 Bologna. Sono gli HVOB, duo austriaco formato da Anna Müller e Paul Wallner che esattamente a distanza di dieci anni da quel “Dogs” del 2012, escono con un nuovo lavoro di inediti dal titolo “Too”, un resoconto arrabbiato, tenero, vulnerabile e determinato di un’intera generazione. L’album esplora gli estremi tra contenuto e suono, sviluppato in un periodo di sei mesi. La prima traccia del nuovo album HVOB è “Livido”. L’ottava e ultima traccia di “TOO” è stata pubblicata in concomitanza con l’inizio del tour mondiale nell’aprile 2022.

Dunque appuntamento a Venerdì 28 Ottobre al LINK di Bologna per questo unico concerto italiano degli HVOB.

I Biglietti sono disponibili su UGO