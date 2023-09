“Human Error 404”, nuovo video dei Love Ghost

“Human Error 404” è un chiaro esempio di Alternative Rock, sulla stessa linea dei Radiohead e dei Linkin Park. La canzone combina le influenze Emo di Ritorukai dal Messico con lo stile caratteristico di Love Ghost da Los Angeles. Il testo parla di alienazione e della sensazione di non essere adeguato per la società.

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=EuLCMP0bdXU

Finnegan Bell dei Love Ghost è attualmente in Messico a scrivere e registrare con molti artisti latini, tra cui Dan Garcia, Ritorukai, Go Golden Junk, Phyzh Eye, Jozue, Young Dupe, Blnko e molti altri. I produttori con cui stanno lavorando in Messico includono Shantra (l’ultimo album dei Santa Fe Klan), BrunOG (candidato ai Latin Grammy) e SAGA. Hanno molte altre canzoni in arrivo quest’anno, tra cui Dopeman con l’artista afrobeat ghanese Camidoh e Do you Like Me Now con l’artista Nu Metal Cinnamon Babe.

Love Ghost è una band composta da Finnegan Bell (voce solista, paroliere, chitarra), Daniel Alcala (chitarra, ingegnere cori), Cory Batchler (tastiere, basso, cori) e Daniel Gallardo (batteria, voce). È una band americana di Los Angeles che sperimenta tanto con la musica mettendo insieme emo rock, trap, electro ed alternative rock, una band con un sound tanto definito e riconoscibile.

I Love Ghost hanno girato l’Europa, dove hanno suonato al Rockpalast in Germania. Ad agosto hanno girato Città del Messico suonando sia all’Auditorio BB che al Gamergy Festival di Amazon, trasmesso in tutta l’America Latina.

