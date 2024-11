Long Paper – è uscito il video di “Work in Progress”

“Work in Progress” di Long Paper è un brano che esplora l’idea che, nonostante le difficoltà e i momenti negativi, c’è sempre la possibilità di migliorare la propria vita. La canzone sottolinea l’importanza di concentrarsi su ciò che ci rende felici e di investire tempo ed energie in queste passioni. Attraverso un messaggio di speranza, il brano invita a vedere le sfide come opportunità di crescita, dimostrando che, con impegno e dedizione, anche le situazioni più complesse possono trovare una soluzione.

Il video di “Work in Progress” inizia con una scena intensa in cui il protagonista subisce un furto d’auto. Questa apertura rappresenta simbolicamente le difficoltà e gli imprevisti che possono colpire ognuno di noi. Man mano che il video si sviluppa, si evidenzia il percorso del protagonista. Alla fine del video, si svolge una festa vivace e colorata, dove il protagonista si ritrova insieme a diverse persone, incluso il ladro, suggerendo che la vita può riservare sorprese e anche riconciliazioni.

La copertina del brano, che richiama questa festa, simboleggia la gioia e l’importanza di lavorare su ciò che ci rende felici. Il messaggio centrale è chiaro: dedicarsi alle proprie passioni, indipendentemente dalle circostanze, può portare a una risoluzione positiva. Sia per chi ha vissuto momenti difficili sia per chi ha avuto successo, il lavoro su se stessi e sulle proprie aspirazioni è la chiave per costruire un futuro migliore.

Link video:

https://youtu.be/qql5z7Mbpws?si=cgc_9S0z4dY_wmwR

Link streaming:

https://distrokid.com/hyperfollow/longpaper1/work-in-progress

Nota dell’autore:

“Work in progress” è un termine utilizzato per indicare un progetto o un’attività che non è ancora completata. Può significare che si è ancora al lavoro su qualcosa, che si stanno facendo dei miglioramenti o che si è in una fase di transizione. È importante essere consapevoli che il termine implica che il lavoro non è ancora finito, ma che si sta lavorando attivamente per portarlo a termine. Questo concetto implica che le cose possono evolversi in modo positivo o negativo durante il processo. Tuttavia, è fondamentale comprendere che senza tentare di completare un’attività o un progetto, non sarà mai possibile sapere quale sarà il risultato finale. Pertanto, è importante essere disposti a mettersi in gioco, affrontare le sfide e imparare dagli errori lungo il percorso per raggiungere il successo.

Credits:

Scritto da: @long.paper

Eseguito da: @long.paper

Prodotto da: @justdanbeats

Registrato da: @jaydee_beatz @ham_studios __

Mixing: @jaydee_beatz @ham_studios __

Mastering: @jaydee_beatz @ham_studios __

Grafica: @esseellezeta

Photo: @esseellezeta

Video: @esseellezeta

Biografia:

Davide Cartasegna, in arte Long Paper è un rapper di Genova del 2001, I primi singoli risalgono al 2024, ma la visione nasce molto prima. Già dal 2017 inizia a scrivere i primi testi, ispirati alla trap e al rap di quel periodo. Tra le zone di Alessandria e Genova, inizia a conoscere vari produttori, si avvicina al mondo del writing e dei graffiti. Una volta spostato definitivamente a Genova, inizia a pubblicare i primi freestyle su Instagram, nel periodo della pandemia. Dopo qualche anno di studio per cercare la propria identità artistica, nel 2024 escono i primi singoli: Work in progress, Bandito, Only For the Win e Medaglia l’ultima uscita.

Instagram:

https://www.instagram.com/long.paper

Facebook: