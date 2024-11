“La sera dei Miracoli”, l’omaggio a Lucio Dalla in scena al Teatro Acacia di Napoli il 4 marzo 2025

LA SERA DEI MIRACOLI

Omaggio a Lucio Dalla

Martedì 4 marzo 2025 ore 21

Teatro Acacia – Napoli

Via Raffaele Tarantino, 10

Il mito di Lucio Dalla rivive a Napoli nel giorno del suo compleanno. Il 4 marzo 2025 al Teatro Acacia va in scena “La sera dei Miracoli” l’omaggio al grande cantautore bolognese scomparso nel 2012. Uno spettacolo speciale per rivivere la storia musicale di uno dei più grandi autori del nostro tempo con la produzione di Good Vibrations Entertainment. I biglietti per assistere allo spettacolo, organizzato da Veragency in collaborazione con Berti Live e Mentiassociate, sono già disponibili in prevendita su Ticketone, Go2 e presso il botteghino del teatro Acacia (tel. 0812155639).

Reduce dal primo tour teatrale che ha registrato sold out in ogni data e ospitando in alcuni casi anche Ricky Portera (storico chitarrista di Dalla e co-fondatore degli Stadio) questo spettacolo si è affermato come il tributo più autorevole in circolazione. Con un repertorio che spazia da “4 marzo 1943” a “Come è profondo il mare“, passando per “L’anno che verrà“, “Caruso” e tante altre, interpretato dalla voce potente di Lorenzo Campani che è il cuore pulsante dello spettacolo. Già noto per il suo ruolo in “Notre Dame de Paris” di Riccardo Cocciante e per la sua partecipazione a “The Voice of Italy”, ha collaborato con artisti del calibro di Ligabue e Vasco Rossi, dimostrando una versatilità e una presenza scenica eccezionali. Campani sarà affiancato da una band di musicisti di prim’ordine: Luigi Buggio (direzione artistica e tastiere), Marco Vattovani (batteria), Alessandro Leonzini (basso), Marco Locatelli e Ivan Geronazzo (chitarre). Questi talentuosi musicisti offriranno una serata emozionante, arricchita da una scenografia suggestiva e da un avvincente e curato show di luci.

Cantautore, musicista e attore di straordinario talento, con le sue canzoni Lucio Dalla ha raccontato storie di vita quotidiana e temi universali, conquistando il cuore di diverse generazioni. Con successi come “Futura“, “Attenti al lupo” e “Piazza Grande“, ha saputo innovare e sperimentare, lasciando un’eredità musicale inestimabile che continua a ispirare artisti e appassionati di musica in tutto il mondo. Le sue canzoni, caratterizzate da testi poetici e melodie avvolgenti, sempre attuali e commoventi, si potranno riascoltare dal vivo in questo spettacolo emozionante che celebra uno degli artisti italiani più amati di sempre.

Per informazioni e contati: Veragency, tel.335 5235134 – info@veragency.com