“COME TYSON” è il nuovo singolo di Stornavanti in uscita venerdì 25 ottobre 2024.

La Roma urbana, piena di dolori, litigi, amarezza, paura: Tutto ciò è condensato in “COME TYSON“, che dietro la figura dell’iconico Mike Tyson, spesso definita come quella di un atleta e uomo ‘tormentato’, parla della difficile vita nei sottoboschi ‘romani’, intesa sia come lotta interiore, che tra gli uomini. “COME TYSON” parla anche della forza del rialzarsi, del tirarsi su anche nei momenti più difficili e burrascosi, il tutto viaggiando tra corrente punk, rock e industrial, attingendo anche al mondo della trap.

SCOPRI IL BRANO: http://ada.lnk.to/COMETYSON

fuori per Takabisha Dischi (parte di talentoliquido)

scritta da Pierfrancesco Ceccanei, Giada Sardu, Rebecca Palazzolo, Stefano Carinci, Maurizio Lollobrigida, Matteo Zito

prod: Maurizio Lollobrigida, rebtheprod

mix e master: Maurizio Lollobrigida

Artwork: Simone Pardi

produttrice esecutiva: Deborah Ciccorelli

Photoshoot: Ottavio Natale

Distribuzione: ADA Music Italy

BIO:

Stornavanti nasce nella periferia Romana nel 2019 dall’unione della chitarra di Stefano Carinci e della penna e voce di Pierfrancesco Ceccanei. La metrica del rap si unisce alla melodia del Pop e al graffiato del grunge e del rock, il risultato è un gruppo in grado di mescolare più generi.

https://www.instagram.com/stornavantiofficial/