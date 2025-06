Hotel Monroe pubblicano il nuovo singolo “Africa”

Dopo i singoli “Aria” e “Non sei”, gli Hotel Monroe aggiungono un nuovo tassello al secondo album in studio, attualmente in lavorazione. E’ disponibile su tutti i digital store il nuovo brano: “AFRICA”.

“Bellissimo e terribile, ricchissimo e poverissimo, generoso e insanguinato. Africa: un luogo troppo grande, infiniti spazi vuoti attraversati da poche strade che non sono strade, percorse per lo più da uomini scalzi, schiacciati e isolati da questa immensità.

E poi Africa è molte altre cose ancora, la parola stessa è troppo riduttiva per riassumere un concetto che non ha confini o definizioni.

Viaggiando con la nostra immaginazione abbiamo provato a imbrigliare in poche strofe e nella nostra musica qualcosa di questa grande anima. Anche se forse, non era davvero possibile”.

Ascolta il brano su spotify “Africa”.

Biografia

Gli Hotel Monroe sono una band Alternative Rock di Parma, formata da:

Roberto Mori (voce), Nicola Pellinghelli (synth, programmazione, basso), Enrico Manini (chitarre) e Marco Barili (batteria).

Nel 2016 iniziano a scrivere i primi brani inediti ed esibirsi dal vivo in diversi locali della zona.

Dopo una campagna di crowdfunding di successo su Musicraiser, iniziano le registrazioni del primo album, “Corpi Fragili”, prodotto da Roberto Drovandi (Stadio) e pubblicato ad aprile 2019, distribuito dall’etichetta Twins104/Believe Digital.

Nel 2022 esce il singolo “Cyberia ReEvolution”, una rivisitazione del primo brano “Cyberia”, con un testo rielaborato dal nuovo autore Lorenzo Manini.

Dallo stesso anno la band è impegnata nel “Nuovi Mondi – Prison Tour”, una tournée che li ha portati a esibirsi in diverse carceri italiane.

A seguito di questa esperienza, viene pubblicato il brano inedito “Aspettando il blu”.

L’uscita del secondo album in studio è prevista entro la fine del 2025.