“Horror Vacui”, il nuovo disco di Kep tutto da scoprire

Legami che non si saldano e tentativi vani di non diventare ciò che si teme in “Horror Vacui”, nuovo disco del rapper milanese Kep

Già disponibile in streaming e download online, “Horror Vacui” è il nuovo disco del rapper milanese classe 2002 Kep.

Il titolo nasce da una reinterpretazione data dal cantante Immanuel Casto nell’omonimo brano. Discostandosi dal campo artistico e filosofico, “Horror Vacui” è una sensazione di vuoto che necessita di essere colmata, caratterizzata dall’impossibilità dell’individuo di adempiere al compito che, per predisposizione personale, si ritrova ad affrontare.

“Horror Vacui” è “un progetto che ho curato per più di un anno e vede le 8 tracce al suo interno come parti di uno stesso nocciolo che, nel corso di questo periodo della mia vita, si è prestato da costante, da dubbio, da virus e da cura” come racconta l’artista stesso.

Ispirate a capitoli della vita di Kep, le canzoni immortalano la nascita e l’evoluzione di una persona diversa volta per volta che diventa storia quando cessa di esistere al termine di ogni ciclo: legami che non si saldano mai e tentativi vani, ma senza fine, di non essere ciò che si teme di diventare. Questo è “Horror Vacui”.