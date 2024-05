“Hiroshi Nagai” è il primo singolo di technobaby

“HIROSHI NAGAI”, titolo che si rifà all’illustratore e grafico giapponese, è il “prologo” del progetto technobaby, in uscita venerdì 17 maggio 2024. Hip hop, radici rap, rnb e pop contaminato si uniscono e influenzano a vicenda per un atto primo di un flusso di coscienza dove la giovane technobaby affronta tutta la sua vita, le sue ansie, e i suoi amori tossici. Non è tutto oro quel che luccica, e questo technobaby lo sa, ed è per questo che in un cielo blu, riflesso in un mare calmo, lascia tutte le sue riflessioni, rappresentandole con la copertina che è un poster vaporwave.

Scopri il brano: https://bfan.link/hiroshi-nagai

Fuori per talentoliquido

Testo – Michelle Lufo

Musica – Michelle Lufo, Bongi

Prod – Bongi

Mix e Master – Francesco Dask Amadei

Shooting – Samuele Mulas

Copertina – Simone Pardi

in distribuzione Believe

BIO:

Michelle Lufo, in arte technobaby, nasce a Riccione e vive la musica e la poesia a 360 gradi. Per lei la musica diventa uno scoglio dove aggrapparsi in ogni momento ed è nel suo progetto che il rap, sia più old style che più melodico, si affacciano alle atmosfere club tipiche della sua regione. “HIROSHI NAGAI” è il primo singolo di questo cammino, prodotta dall’amico e produttore Bongi, fuori per talentoliquido.

https://www.instagram.com/sonotechnobaby/