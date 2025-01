Hesanobody torna con “Saints”, il nuovo singolo in uscita il 15 gennaio 2025

Dopo oltre tre anni di assenza, il progetto Hesanobody – alter ego musicale di Gaetano Dino Chirico – fa il suo ritorno nella scena alt-pop con il singolo “Saints”, disponibile dal 15 gennaio 2025 e distribuito da Believe Music Italy.

Scopri il brano qui: https://bfan.link/hesanobody-saints

Un viaggio tra nostalgia e sogno

“Saints” è un racconto intimo, una finestra sulla nostalgia e sulla difficoltà di razionalizzare esperienze che sfuggono alla logica. Ispirata da un sogno, la canzone rappresenta un flusso di coscienza, un invito a proseguire nel cammino nonostante il senso di spaesamento che deriva dal trovarsi in un luogo familiare, ma ormai divenuto estraneo.

La narrazione stessa del brano si radica nella sua genesi onirica: il pezzo include un memo vocale registrato all’alba, catturando la melodia sussurrata prima che svanisse nella memoria.

Con una produzione sofisticata che mescola sintetizzatori eterei, chitarre evocative e una ritmica avvolgente, “Saints” anticipa il prossimo disco di Hesanobody, che si preannuncia come il capitolo più ambizioso della sua carriera.

Collaborazioni d’eccellenza per “Saints”

Musicisti e team di produzione:

Hesanobody: Voce, sintetizzatori

Federico Ferrandina: Chitarre, sintetizzatori, drum programming

Sean Cronin: Co-autore dei testi

Sun Ground: Co-produzione

Registrato da Federico Ferrandina, Gaetano Dino Chirico e Francesco Rera

Mix e mastering di Alessio Mauro

Chi è Hesanobody?

Hesanobody è il progetto musicale di Gaetano Dino Chirico, un cantautore, compositore e produttore alt-pop che da anni si muove nella scena underground italiana, superando i confini dell’indie tradizionale.

Debutta nel 2016 con il singolo “Can You Feel the Sun?”, attirando l’attenzione della scena internazionale e firmando con l’etichetta londinese Street Mission Records. Il suo percorso artistico si è evoluto attraverso due EP acclamati dalla critica:

“The Need to Belong” (2017)

“The Night We Stole the Moonshine” (2018)

Tra i brani più apprezzati spiccano “Cliché” e “Night 23”, che hanno ottenuto premiere su testate come WIRED Italia e Rockit.it, nonché ampio seguito sui blog musicali italiani e internazionali.

Un sound tra introspezione e sperimentazione

La musica di Hesanobody è un mix unico di synth-pop, alt-pop e sonorità elettroniche, ispirata da artisti come Radiohead, James Blake, Bon Iver, David Bowie e Frank Ocean.

Dopo un periodo di lavoro in studio iniziato nel 2020, Hesanobody si prepara a rilasciare “The Neverending Third Act of a Dream”, un album che esplora nuove dimensioni sonore e narrative, accompagnato da collaborazioni di rilievo con produttori come PLASTICA, Fugazza, Suorcristona e il compositore Federico Ferrandina (noto per le colonne sonore di film e serie TV di successo come Dallas Buyers Club e The Big Bang Theory).

Un nuovo capitolo per Hesanobody

“Saints” segna l’inizio di una nuova era per Hesanobody, confermando la sua capacità di raccontare storie intime e universali attraverso una musica che trascende i confini di genere.