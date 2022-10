Hertzen – è uscito il singolo “Hope”

Gli Hertzen sono un duo elettronico composto da May Rei e Self. Due realtà molto distanti tra loro che si sono unite in Germania. May Rei è italiana, di origini pugliesi. Sono state diverse le sue esperienze come cantante in diversi gruppi, ma tutto è cambiato quando tra le sue mani è arrivato un sintetizzatore usato. In quel momento May Rei ha capito quale sarebbe stata la direzione della sua musica. A rendere più concreto questo desiderio è arrivato il talento del produttore e musicista Self, Marcelo Ribeiro Dias, di Rio De Janeiro, conosciuto nella scena dance elettronica carioca degli anni ’90.

I due si sono trovati subito sulla stessa lunghezza d’onda e così è nato il progetto Hertzen. May Rei convince Self a raggiungerla in Germania e così nel 2018 il duo pubblica i suoi primi due album: “Chotuskone”, “Messages From The Past” e “Younder and Yore”. I ragazzi sono instancabili e l’anno successivo escono altri due brani “No Time” e “Free”. Contemporaneamente May Rei fonda la sua etichetta indipendente, Einklang Records, e nel 2022 pubblica il suo secondo album Lp come solista “It´s All About Phases”. Nonostante questa parentesi in solitaria, gli Hertzen non hanno mai smesso di creare.

Il 14 luglio 2021 è uscito in formato fisico e digitale “Ananke”, album di cui sono stati estratti diversi singoli tra cui “Save Me”. A ottobre 2022 gli Hertzen pubblicano un nuovo singolo “Hope”, un piccolo anticipo di quello che sarà l’album in uscita nel 2023.

Presentazione di “Hope”:

Hope è il primo singolo estratto dal nuovo album degli Hertzen in uscita nel 2023. Il brano è una preghiera, un grido di speranza. È un monologo spirituale, una reazione all’insensibilità e all’odio che spesso viviamo nel quotidiano. Nasce dal desiderio di avere delle risposte, dalla speranza – forse vana – che qualcuno o qualcosa cambi il corso delle cose.

Hope è un anticipo di un album che sarà ancora una volta la rivelazione di sonorità caratteristiche degli Hertzen – più evoluto, più maturo, ma sempre eclettico e audace. In Hope, il duo ricrea una rock band con chitarre, batteria ed effetti. Evoca un’atmosfera intima ed emotiva caratterizzata da riff di chitarra melodici, ma anche cupi e quasi claustrofobici. Tra il downtempo e un ritmo danzante, Hope ha tutto lo spirito di una canzone suonata dal vivo.

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=ahBxsyU30sw

Link Spotify: https://open.spotify.com/album/0C3aiNPuIlZiXre4drs5Wv

Credits:

FOTO:

Mariano Matiás / @artworkview

MUSIC (“HOPE”):

Composizione: Marcelo Ribeiro Dias

Voce e Testo: Mariangela Diella

Produzione: Marcelo Ribeiro Dias e Mariangela Diella

VIDEO:

Camera: Marcelo Ribeiro Dias

Editing: Mariangela Diella

