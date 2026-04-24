Hellden: pubblicato “Pray for me”, il terzo singolo per Ghost Record

Disponibile nei principali digital stores, “Pray for me” il terzo singolo degli Hellden. La band è attualmente in studio per la realizzazione dell’Ep di debutto che prevede l’inserimento dei primi due singoli “Cyrcles” e “Hari” entrambi disponibili nei principali digital stores.
“Pray for me”
Un brano che parla del pregiudizio, della necessità di alcune persone di attribuire il peccato a tutti tranne che a sé stessi. Parla di coloro che vedendo il male ovunque non si accorgono che forse sono proprio loro a cercare redenzione.
Gli Hellden sono un trio alternative metal nato nel 2025 formato da musicisti con esperienze pregresse nel settore. Lo stile mischia i classici suoni Heavy moderni all’uso di Synth.
Line Up
Ivan Fusco – Basso/Voce (Arsea, The Trip, Stylodrama)
Luca Femia – Chitarra (Burning Rome)
Alessandro Crea – Batteria (Mowy)