hellBisciu: RABID DOGS è il nuovo singolo in arrivo a settembre

HELLBISCIU

Fuori il 26 settembre

RABID DOGS

(Accannaone Records)

Una buia speranza nichilista

Da giovedì 26 settembre sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali “Rabid Dogs”, il nuovo singolo di hellBisciu, cantautore veronese.

Il singolo, che sarà accompagnato anche da un videoclip, uscirà per l’etichetta Accannone records, con cui ha già pubblicato “per l’amore di dio”, canzone uscita il 18 giugno 2024.

Il brano, si presenta con una velatura scura e nichilista che cela in realtà un messaggio di speranza e di rivalsa. Infatti l’autore vuole rappresentare la necessità obbligata di dover attraversare il dolore senza scappatoie né scorciatoie per poterlo superare. È la consapevolezza che ci guida nel tortuoso cammino verso l’uscita da situazioni opprimenti e scomode. L’unico modo non per sconfiggerle, ma per trasformarle in nostre alleate, è vivere completamente ogni situazione che sembra schiacciarci sul fondo, per riuscire a ribaltarle, superarle o perlomeno a conviverci in maniera costruttiva.



Sonorità avvolgenti che sfiorano il mondo onirico accompagnano e arricchiscono il valore del messaggio di “Rabid Dogs”, grazie a una linea vocale quasi monotona e ossessiva, martellante, che a tratti sfiora l’angoscia. Più che una canzone, una vera e propria colonna sonora per i momenti prima bui, poi di rinascita, di ognuno di noi. Il canto delle cicatrici che ogni adulto si trova addosso dopo essere fuggito alle situazioni tossiche che la vita spesso ci presenta.

hellBisciu parla di “Rabid Dogs” – “Il brano prende ispirazione dalla più classica delle situazioni lavorative dove tendenzialmente vieni schiacciato se sei una persona non completamente votata al profitto con annessa sottomissione. Nel video, i quattro cani rappresentano gli speculatori del mondo del lavoro o della società in generale, che alla fine sbranano la protagonista”.

hellBisciu, all’anagrafe Nicola Righetti, è un musicista veronese, autore di arrangiamenti, e colonne sonore per Mon3sor Production. Attivo dagli anni ’90, ha suonato come bassista in alcune band veronesi (Rosillusa, Caso Contrario, Nicola Sartori, Sydyan, Voodoo Groove) e come chitarrista delayer (Perlé).

A luglio 2022, sempre a nome hellBisciu, è uscito con l’album “RAGS”, in digitale e vinile in tiratura di 300 copie numerate.