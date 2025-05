“HEKA” è il nuovo EP dei KATADEO

I Katadeo tornano con un nuovo lavoro che profuma di Mediterraneo, sudore, danza e radici: “HEKA” è il titolo dell’EP in uscita venerdì 30 maggio 2025, un’opera che conferma la cifra inconfondibile del trio siculo, capace di intrecciare dialetto, elettronica e pulsazioni globali in un linguaggio sonoro unico e viscerale. Quattro tracce – “Cantu ‘n dialettu”, “Ci fai casu”, “Esotyka”, “Nicchirinnau” – compongono questo rituale musicale che sfugge alle etichette. Non è folk, non è solo elettronica: è afro, è funk, è house. È il corpo vivo di una Sicilia che smette di essere cartolina e torna a parlare con la sua voce autentica.

“Esotyka è la nostra risposta danzante a una Sicilia vista solo come cartolina. Noi vogliamo restituirle la sua carne, il suo respiro, la sua voce.” – dichiarano i Katadeo all’uscita di “Esotyka”, il singolo che anticipa l’EP.

Formati da Marilena Sorbello Mavàra (voce e synth), Kristian Kouyatè (percussioni ed elettronica) e Quarolli (basso elettrico), i Katadeo si confermano come una delle realtà più originali e coraggiose della scena indipendente del Sud Italia. La loro musica è corpo, rito, denuncia e festa. Una festa vera, che nasce per strada, tra la gente, nel cuore pulsante di un Sud che resiste, si reinventa e si celebra. Il nuovo EP “HEKA”, già presentato in anteprima dal vivo in diverse province siciliane e a Torino, è l’ennesimo tassello di una parabola ascendente che ha portato il trio a calcare palchi prestigiosi come quelli di Radica Festival (Nebrodi), Mezzo Festival (Mazara del Vallo) e Risonanze – Make in South (Catania). Con “HEKA”, i Katadeo danno voce a una mistica mediterranea che è radice e rivoluzione, vibrazione collettiva e rito liberatorio.