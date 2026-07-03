Heather Parisi al Pride Village 2026: talk il 3 luglio

L’appuntamento è per venerdì 3 luglio, sul palco del Village: le Lollipop e il DJ set di Melanie C completano il weekend del grande festival estivo inclusivo alla Fiera di Padova.

Venerdì 3 luglio, per la prima volta al Pride Village, sale sul palco Heather Parisi, protagonista di un talk dedicato alla sua carriera condotto da Lorenzo Bosio, direttore artistico del festival organizzato da Heddy Media. L’appuntamento anticipa il concerto delle Lollipop.

Heather Parisi, icona della tv italiana, al Pride Village 2026

Icona della televisione italiana tra la fine degli anni Settanta e la metà degli anni Novanta, Heather Parisi arriva in Italia notata dal coreografo Franco Miseria, che la presenta a Pippo Baudo. Il debutto televisivo avviene nel varietà Luna Park, a cui segue la consacrazione con Fantastico, di cui interpreta le sigle di più edizioni: tra queste, Disco Bambina, il 45 giri più venduto in Italia nell’anno di uscita, e Cicale, disco d’oro e numero uno in classifica. Al successo discografico affianca la conduzione di programmi come Al Paradise con Milva, Serata d’onore con Pippo Baudo e La notte dei Telegatti con Mike Bongiorno, oltre a un’esperienza cinematografica avviata nel 1986 con Grandi Magazzini. Negli anni più recenti è stata giurata a Ballando con le Stelle e ad Amici di Maria De Filippi.

Il weekend del Pride Village tra musica e DJ set

La presenza di Heather Parisi va ad arricchire il già ricco parterre di ospiti del weekend. Venerdì 3 luglio, dopo il talk, il palco ospita il concerto delle Lollipop con il Say Now Tour per i venticinque anni del gruppo, mentre in consolle si alternano Matthew Wonderbratz, Ed Rubbey e Andrea Zelletta. Sabato 4 luglio il weekend si chiude con il DJ set di Melanie C al Palaconcerti, nella sua unica data italiana, affiancata in consolle da Gabriele Primo e Stephanie Glitter.

Informazioni e biglietti

La XIX edizione del Pride Village è organizzata da Heddy Media con il patrocinio del Comune di Padova.

Partner del Village sono: Absolut Vodka, Absolut è stata tra i primi brand al mondo a sostenere apertamente la comunità LGBTQIA+ già nei primi anni ’80, quando ancora nessun altro lo faceva. Campari, Doreca, Heineken, Pepsi, Pernod Ricard e Red Bull.

Prevendite e informazioni sono disponibili su Ticketmaster e sul sito www.pridevillage.it.

Programma completo

www.pridevillage.it