“Hasta la muerte” è il primo singolo di Toller

Disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 31 gennaio 2025 “Hasta la muerte”, il primo singolo di Toller. La canzone risale al 2022, un periodo in cui Emanuele era ancora agli inizi del suo percorso musicale e si dedicava con entusiasmo alla sperimentazione. Il brano è caratterizzato da influenze latine, ispirate dal viaggio in Costa Rica di un suo amico. Tornato dopo un anno di studi, l’amico gli ha fatto scoprire generi come il reggaeton e il dembow, spingendolo a esplorare nuove sonorità ritmiche e latine. Questo pezzo è una vera e propria critica sociale che riflette sul potere del giudizio e sul “nonnismo” presente nella società contemporanea, nato in un momento in cui fare musica in modo professionale sembrava per Toller un sogno ancora troppo lontano dalla realtà.

Il videoclip che accompagnerà “Hasta la muerte” è stato realizzato alternando due prospettive principali: una parte è girata attraverso l’obiettivo di diverse telecamere, creando una sensazione di costante monitoraggio e controllo. L’altra parte, invece, si svolge in una stanza buia, scelta per trasmettere l’intimità e la profondità emotiva del brano, mettendo in evidenza il legame personale dell’artista con la canzone.

BIO:

Toller, nome d’arte di Emanuele, 19 anni, vive a Padova ed è un appassionato di musica. Sin dall’età di 13 anni, ha mostrato una naturale inclinazione per la scrittura di testi musicali e non. Il suo percorso creativo è iniziato quasi per gioco, registrando con degli amici delle parodie di canzoni famose per puro divertimento. Tuttavia, la svolta è arrivata quando uno di loro gli propose di scrivere un testo serio, ispirato alla sua vita e alle sue esperienze. Da quel momento, Emanuele ha iniziato a comporre canzoni, scoprendo e coltivando quella che è diventata la sua grande passione: la musica. Tra i suoi lavori è in uscita il singolo d’esordio “Hasta la muerte”, brano di critica sociale sul potere del giudizio delle persone nella società moderna.

