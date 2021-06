HAPPY WOLF “Oye Mi Amor” è l’esordio discografico del giovane compositore siciliano

Atmosfere latine si mescolano a un sound elettronico e un ambiente hip hop per questo singolo che invoglia a ballare e cantare

Non il classico reggaeton estivo per questa canzone influenzata più da sonorità cubane e colombiane, espressione di un clima tropicale che chiama la voglia di cantare e ballare in spiaggia. C’è un mix di ambienti sonori in questo brano, in cui la chitarra latina lascia spazio a un sound elettronico, mentre nelle strofe entra una variazione hip hop.

«Il brano è stato totalmente autoprodotto, mixato e masterizzato nel mio home studio, ho impiegato tanto a trovare i suoni che mi soddisfacevano. Il tutto era partito con un semplicissimo arrangiamento reggaeton, ma non mi soddisfaceva, volevo qualcosa di diverso che avesse comunque una melodia latina e spagnoleggiante con suoni nuovi». Happy Wolf

Autoproduzione

Radio date: 11 giugno 2021

Contatti e social

Instagram: https://www.instagram.com/happywolfdj

TikTok: https://www.tiktok.com/@happywolfdj

Facebook: https://www.facebook.com/HappyWolfDj

Site: https://www.happywolf.org

Telegram: https://t.me/happywolfdj

Twitch: https://www.twitch.tv/happywolfdj

Youtube: https://www.youtube.com/c/HappyWolfDj

Spotify: https://open.spotify.com/artist/412Zh6SMD3t0Jth830Dt5v?si=cEZG_oFsQ72p91y3cj0X2g

BIO

Alessandro Lupo, alias Happy Wolf, si rivolge con la sua produzione ad appassionati e musicisti, come quando già da bambino, sotto l’influenza del padre, componeva la sua musica con grande entusiasmo e soddisfazione per condividerla con gli amici. Il nome d’arte nasce dal suo cognome e dal suo carattere solare, sempre sorridente. Ha studiato presso il conservatorio Vincenzo Bellini di Caltanissetta (CL) per quattro anni per poi iniziare gli studi in Musica Elettronica trasferendosi al conservatorio V. Bellini di Catania.