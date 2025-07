Happy Birthday Amalfi in Jazz con Nina Zilli e Roy Paci

Happy Birthday Amalfi in Jazz! Uno degli appuntamenti più amati dell’estate amalfitana, nel 2025 festeggia un traguardo importante, le sue prime dieci edizioni. Un compleanno speciale celebrato sotto le stelle, con concerti gratuiti nella splendida cornice di Piazza Duomo, nel cuore pulsante della città.

Per dieci anni, il jazz in tutte le sue declinazioni ha trasformato la piazza in un elegante salotto en plein air, con la monumentale scalinata della Cattedrale di Sant’Andrea a fare da scenografia naturale. Dall’interplay al jazz puro, dalla bossanova al funk, passando per sonorità latin, caraibiche e soul, Amalfi in Jazz ha ospitato artisti straordinari, regalando emozioni autentiche e indimenticabili.

I prossimi appuntamenti:

Venerdì 18 luglio – ore 22:00

Nina Zilli

Un’esplosione di energia e raffinatezza. La voce inconfondibile e l’anima soul di Nina Zilli conquisteranno il pubblico con uno spettacolo che attraversa sonorità vintage, pop contemporaneo e influenze internazionali.

Tra le artiste più eclettiche e amate della scena italiana, Nina fonde con stile il sound degli anni ’60 con soul e reggae, in un concerto capace di emozionare più generazioni. Con i suoi brani iconici e le hit tratte da album di successo, ha calcato i palchi più prestigiosi in Italia e all’estero. Il suo live è una miscela perfetta di classe, passione e carisma: uno spettacolo da non perdere.

Venerdì 25 luglio – ore 22:00

Roy Paci

Gran finale con uno dei musicisti più versatili della scena italiana. In questa versione più intima e sofisticata, Roy Paci propone un viaggio musicale attraverso le radici del jazz, dello swing e della musica d’autore, con tocchi latini e mediterranei.

Accompagnato da una formazione d’eccezione, abbandona momentaneamente l’energia dello ska e del reggae per esplorare atmosfere più raccolte, eleganti e coinvolgenti. La sua inseparabile tromba dà vita a melodie calde e vibranti, tra improvvisazione e poesia sonora.

Un’occasione unica per ascoltarlo in una dimensione nuova, intensa e sorprendente.

Tutti i concerti sono a ingresso gratuito.

Amalfi Summer Fest 2025 ti aspetta per vivere l’incanto della musica sotto le stelle, nel cuore della Costiera Amalfitana.