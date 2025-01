Guglielmo Santimone TRIO presenta “QuieOra” il 10 gennaio al Bourbon Street di Napoli

Il Live Tones Napoli ETS presenta venerdì 10 gennaio 2025 alle ore 21.45 nello storico Bourbon Street (Via Vincenzo Bellini, 53 a Napoli) il Guglielmo Santimone TRIO, giovane trio promosso dalla critica per la straordinaria musicalità e originalità compositiva. Sul palco l’ultimo progetto discografico del trio.

Guglielmo Santimone TRIO

QuieOra

Guglielmo Santimone, pianoforte

Francesco Bordignon, contrabbasso

Edoardo Battaglia, batteria

⏰️ L’ingresso è dalle ore 20:45. Inizio concerto ore 21:45. Posti limitati si prega di prenotare per l’assegnazione del posto. La prenotazione sarà valida sino alle 21.30. Il costo del biglietto per ascolto concerto è di € 12.00 acquistabile la sera stessa alla biglietteria meccanizzata predisposta al Bourbon Street o in prevendita GO2 Drink e Food alla carta ➡️INFO e PRENOTAZIONI: 338 9941559/ 338 8253756

BIO

Ha studiato alla Siena Jazz University e ha all’attivo varie registrazioni da band leader, collaborazioni di alto profilo e vari riconoscimenti, tra cui il Tomorrow’s Jazz 2020, il premio Marco Tamburini 2022 e il Premio Luca Flores 2024.

Il suo apprezzato piano trio nasce grazie alla collaborazione con altri due talentuosi musicisti di ultimissima generazione, anch’essi formatisi presso Siena Jazz: Edoardo Battaglia e Francesco Bordignon.

La dimensione del piano trio classico risulta per Santimone quella più congeniale per esprimere la propria vocazione al jazz contemporaneo di netta matrice post-bop, che si estrinseca attraverso un repertorio prevalentemente composto da brani originali e dalla rilettura di standard della tradizione jazz d’oltreoceano. Il tutto con un taglio moderno, in cui si evidenziano influenze estetiche della cultura musicale brasiliana e della tradizione della canzone napoletana, legata alle origini campane di Santimone.

L’ultima uscita “QuieOra” propone brani originali che rappresentano l’unione di questi tre musicisti, con l’intenzione di fondere i loro punti di vista per esplorare e reinventare il suono del piano trio. Questo processo creativo è racchiuso in uno stato umano di assoluta quiete interiore, frutto della capacità di concentrarsi pienamente sul qui e ora.