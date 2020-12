GUARNA – Ancora Qui

GUARNA è un artista classe ’99 della provincia di Milano. Si appassiona sin da piccolo alla chitarra che pratica da autodidatta per diversi anni fino ad approdare in una band come chitarrista e autore, senza mai rinunciare allo sviluppo di altri elementi legati alla sua passione, come la produzione e i live. Chiusa la parentesi con la band nel 2020 rispolvera i propri brani da solista e insieme al migliore amico, fonico e batterista, inizia un progetto a lungo termine che parte da “Ancora Qui”, brano autoprodotto che esce il 18 Dicembre su tutte le piattaforme e il 21 su YouTube come Videoclip, progetto che continuerà nei mesi a venire con tante nuove uscite in programma.

ASCOLTA ANCORA QUI

https://bit.ly/3p78jKq

GUARDA IL VIDEOCLIP

https://youtu.be/bJGiOh9rVSA

CONTATTI

https://www.instagram.com/prodbyguarna/