Guarany pubblica il singolo Indie Abbracciami

Avevamo lasciato GUARANY a Febbraio con -La tua parte sottile-, un singolo Indie che aveva ufficializzato l’entrata di questo artista di Roma all’interno dell’etichetta Street Label Records.

Oggi, esce in tutti i negozi digitali -Abbracciami- prodotto come nel caso del primo singolo sempre da Claudio Zampa e Flavio Zampa presso lo studio Impronte Records. Questa volta, l’artista, propone al pubblico un brano molto vicino al pubblico indie con connotati moderni, melodici e particolarmente energici.

“Abbracciami”, rilasciato dall’Etichetta Street Label Records e distribuito da Believe, nasce dall’importanza che l’amicizia ha per l’artista e lui stesso racconta:

“Quale miglior modo per dire ti voglio bene ad un amico se non abbracciarlo? Le persone non si abbracciano più purtroppo. Già prima della pandemia era difficile trovare persone che volevano trasmetterti con tutto il cuore l’affetto che provavano, adesso è diventato impossibile. Questo pezzo è come un riassunto di tante parole e la parola “abbracciami” alla fine del ritornello, è il punto esclamativo del pezzo, la sintesi di un sentimento fortissimo”

Dopo anni di studio partiti dalla chitarra e dopo numerose esperienze con band differenti e gavetta sui palchi, GUARANY ha sentito la necessità di lavorare a qualcosa di personale e ufficiale, che lo ha portato a produrre due singoli al fianco di Street Label Records e, si spera, presto anche un disco solista.