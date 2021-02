GUARANY, new entry in Street Label Records, fuori con un singolo Indie Pop

GUARANY, giovane artista di Monte Porzio Catone (Castelli Romani), fa il suo debutto nella nota etichetta Street Label Records con il singolo “La tua parte sottile”. Il brano, prodotto da Claudio Zampa e Flavio Zampa presso lo studio Impronte Records, è disponibile su Spotify e nei maggiori store digitali con distribuzione Believe.

Dopo anni di studio partiti dalla chitarra e dopo numerose esperienze con band differenti e gavetta sui palchi, l’artista ha sentito la necessità di lavorare a qualcosa di personale e ufficiale.

GUARANY racconta: “Sono stato il secondo in tutto, per tutta la vita, questo è il mio peso più grande, ma la musica mi ha dato sempre una carezza ed una possibilità ed ora voglio restituirgliela, con tutta la forza ed il fiato che ho in corpo. Quello che scrivo è un incontro tra la voglia di tirar fuori ad ogni costo quello che non va in me, ma anche tirar fuori quello che va fin troppo bene come la voglia di vivere tanto e forte, l’intenso legame con i luoghi in cui sono cresciuto e la forte, fortissima fiducia nella speranza. Insomma vedere e avere la consapevolezza che il bicchiere sarà sempre mezzo vuoto, ma anche e contemporaneamente mezzo pieno. Forse è l’incoscienza latente che mi fa ancora parlare in questo modo, ma si, ho bisogno di cantare.”

Il singolo proposto, tipicamente Indie Pop con qualche nota Rock e Happy Punk, è auto biografico e descrive “spigoli e angolature” esclusive della personalità del partner, che poche persone riescono a percepire. Il singolo, incoraggiando ad apprezzare ogni sfumatura del partner, parla di una storia d’amore che vuole farsi raccontare attraverso il coinvolgimento e l’empatia.

“La tua parte sottile” è il primo singolo a taratura ufficiale per l’artista e ci si augura possa essere il preludio di una collaborazione più corposa.