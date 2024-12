Greg Burk Trio: The Path Here in concerto al Bourbon Street di Napoli il 6 dicembre

Prosegue la rassegna Autumn Jazz del Live Tones Napoli al Bourbon Street (Via Vincenzo Bellini, 53 – Napoli) con una programmazione ricca e variegata nelle varie sfaccettature del jazz.

Venerdì 6 dicembre alle ore 21:45 sul palco un trio elegante e raffinato

Greg Burk Trio: The Path Here

Greg Burk – Pianoforte

Jacopo Ferrazza – Contrabbasso

Elisabetta Saviano – Batteria

Il pianista e compositore Greg Burk sfugge ad una facile attribuzione di categoria stilistica fin dall’inizio della sua attività artistica.

Nato in una famiglia di musicisti classici, plasmato dalle sue prime esperienze come giovane pianista jazz a Detroit e infine come studente dei maestri di jazz Yusef Lateef, George Russell e Paul Bley; la musica di Burk si muove senza sforzo tra diversi mondi musicali. Nel trio, la formazione preferita e più documentata del pianista, con 8 dischi in trio pubblicato a suo nome, Burk elabora questi mondi musicali attraverso le sue composizioni originali ma profondamente radicate nei linguaggi della tradizione Afro-Americana.

Ad accompagnare il pianista ci sarà lo straordinario bassista romano Jacopo Ferrazza, presente nel quintetto di Burk negli ultimi anni, e la giovane batterista napoletana Elisabetta Saviano.

⏰️ L’ingresso è dalle ore 20:45. Inizio concerto ore 21:45.

Posti limitati si prega di prenotare per l’assegnazione del posto.

La prenotazione sarà valida sino alle 21.30.

Il costo del biglietto per ascolto concerto è di € 12.00 acquistabile la sera stessa alla biglietteria meccanizzata predisposta al Bourbon Street o in prevendita GO2

Drink e Food alla carta

➡️INFO e PRENOTAZIONI:

338 9941559/ 338 8253756