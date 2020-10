GREG BURK

Middle End Beginning

Tonos Records

2020



Fra soluzioni armoniche estremamente interessanti, scenari sonori ipnotici, cosmici e un groove molto accentuato, nasce, la nuova creazione discografica concepita dall’estroso e ardimentoso pianista/compositore, qui affiancato da quattro eccezionali compagni di viaggio come(sax soprano e sax alto),(contrabbasso),(batteria) e(elettronica). Nove i brani di cui consta la tracklist, sette scaturiti dalla magmatica meninge del pianista statunitense (Spacetime Slide, Short and Sweet, Middle End Beginning, Waltz for Sonia, Mission Hill, Waltz for Maia ed Evening Song), mentre Suceava e Comment Boulez Vous? sono figli della feconda vena compositiva di Robinson. Il maliardo andamento ternario di Waltz for Maia conquista all’istante. L’eloquio di Robinson è intriso di vigoria espressiva, sostenuto dall’efficace comping intessuto dal tandem Burk-Arnold. Partipilo (al sax alto) dà vita a un discorso improvvisativo suadente, sinuoso, impreziosito da improvvisi e intriganti sprint cromatici. Il climax di Comment Boulez Vous? è enigmatico, inquietante, pregno di suspense. Qui, in un caos ordinato, il quintetto dialoga nel segno del free, architettando paesaggi sonori, armonici e ritmici particolarmente tensivi, assai cerebrali. In Evening Song il mood è distensivo. In questa composizione Partipilo e Burk conversano fluentemente, andando all-in su un fitto e colto interplay. “Middle End Beginning” è un disco che rifugge dai soliti (e talvolta risibili) stereotipi ai quali, spesso e volentieri, si ricorre per ingraziarsi i consensi dell’ascoltatore. Al contrario, invece, questo è un album in cui un profondo spirito di ricerca mirato all’innovazione stilistica rappresenta la vera e propria stella polare, nel quale la fervida creatività e la spiccata personalità di Burk e dei suoi valenti sodali sono palpabili.

Genere: Contemporary Jazz / Avant-Garde Jazz

Musicisti:

Gaetano Partipilo, soprano saxophone and alto saxophone

Greg Burk, piano and synth

Jonathan Robinson, double bass

John B. Arnold, drums

Fabio Recchia, electronics

Brani:

01. Spacetime Slide

02. Suaceva

03. Short and Sweet

04. Middle End Beginning

05. Waltz for Sonia

06. Mission Hill

07. Waltz for Mania

08. Comment Boulez Vous?

09. Evening Song

