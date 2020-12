Message In The Clouds by Greg Burk Expanding Trio

GREG BURK EXPANDING TRIO

Message In The Clouds

Tonos Records

2020



Quietitudine e concitazione, come a voler fotografare stati d’animo contrastanti, diversi, attraverso temi onirici e al contempo incalzanti, intarsi armonici e soluzioni ritmiche estremamente interessanti. È così che prende vita, la nuova creazione discografica firmata, notevole formazione costituita da(pianoforte), autore di tutti i nove brani contenuti nel CD,(contrabbasso) ed(batteria). Il mood di Afterimage è subito coinvolgente e contagioso, sia dal punto di vista melodico, che sotto l’aspetto armonico e ritmico. Il pianismo di Burk è ricco di mille spunti, impreziosito da ammalianti incursioni nell’out playing e da un fraseggio tensivo, maliardo, dalle accentuate colorazioni postboppistiche, brillantemente sostenuto dal comping puntuale e assai efficace costruito dal tandem Senni-Carpentieri. In Love Wins il climax è edenico. Qui il pianista si esprime con un eloquio struggente, intenso, ma anche tumultuoso, sottolineato dal tappeto ritmico in perenne movimento cucito ad hoc, su misura, da Senni e Carpentieri. Peace for Vanessa è una composizione rassicurante, che profuma di speranza. In questo brano il contrabbassista intesse un’elocuzione colma di fervore interpretativo, dal potere narrativo e descrittivo. L’impatto in Breaking The Limits è devastante. Il playing di Burk è torrenziale, rabbioso, in pieno solco free. In “Message In The Clouds” Greg Burk, attraverso gli ottantotto tasti, dipinge quadri interiori, manifestando la sua natura di essere umano e di artista facendo emergere la sua anima “soulful”, il suo tratto zen, ma nello stesso momento il suo lato impetuoso, come in un costante alternarsi di sensazioni, sentimenti ed emozioni cangianti.

Genere: Contemporary Jazz

Musicisti:

Greg Burk, piano

Stefano Senni, double bass

Enzo Carpentieri, drums

Tracklist:

01. Message In The Clouds

02. Don’t Disappear

03. Afterimage

04. Love Wins

05. Peace for Vanessa

06. Jade Smile

07. Breaking The Limits

08. Creature Comforts

09. The Union

