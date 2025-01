ATELIER MUSICALE – XXX Stagione

Sabato 25 gennaio 2025, ore 17:30

Camera del Lavoro, Auditorium G. Di Vittorio, corso di Porta Vittoria 43, Milano

Faraò-Bonisolo Duo

Antonio Faraò (pianoforte) e Robert Bonisolo (sax tenore e soprano)

Un concerto unico per inaugurare la seconda parte della XXX stagione dell’Atelier Musicale, in bilico tra jazz e classica contemporanea. Due grandi jazzisti si incontrano in un dialogo virtuoso e intenso, che fonde tradizione americana e linguaggi contemporanei.

Il programma

Composizioni di Antonio Faraò : Around Freeman My Sweetest Right On Theme for Bond

: Wayne Shorter: Footprints

Introduzione a cura di Maurizio Franco.

I protagonisti

Antonio Faraò

Uno dei più importanti pianisti jazz italiani, con oltre 50 anni di carriera e collaborazioni con artisti del calibro di Jack DeJohnette, Joe Lovano, Chris Potter e Didier Lockwood. Vincitore del prestigioso Concours Martial Solal-Grand Prix de la Ville de Paris nel 1998, Faraò è un maestro della tradizione jazzistica americana, che arricchisce con la sua sensibilità contemporanea.

Robert Bonisolo

Canadese di origine, sassofonista di fama internazionale, ha studiato con giganti del jazz come Dave Liebman e Jerry Bergonzi. Vive in Italia dagli anni ’90, dove ha collaborato con numerosi artisti di spicco della scena jazz italiana e ha sviluppato un linguaggio musicale sofisticato e versatile.

Informazioni utili

Luogo:

Camera del Lavoro, Auditorium G. Di Vittorio

Corso di Porta Vittoria 43, Milano

Biglietti:

Ingresso: 10 €

Tessera ordinaria: 5 €

Tessera di sostegno: 10 €

Informazioni e prenotazioni:

Sito web: www.secondomaggio.org

Organizzazione: