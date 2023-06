Gran finale del VASCO LIVE 2023 allo Stadio Arechi di Salerno

Il Vasco Live 2023 ha scelto Salerno per le due date del Gran Finale, entrambe sold out: mercoledì 28 e giovedì 29 giugno, dopo 15 anni, Vasco Rossi è tornato allo Stadio Arechi, ultima tappa del suo megatour.

Uno spettacolo potente ed emozionante, con una scaletta spiazzante e una scenografia spettacolare, con i maxischermi a forma di V e la gigantesca pedana del palco centrale che ha “invaso” il pubblico per un concerto di quasi 3 ore.

Vasco Rossi, per la prima volta (la seconda, in realtà) dopo oltre 800 concerti e più di 13 milioni di spettatori, si è presentato al suo pubblico con una ballad, “Dillo alla luna” (Liberi Liberi, 1989). Ha proseguito con “Stendimi”, “Rock’n roll show” e, per la prima volta dal vivo, “Non sei quella che eri” (Vivere o niente, 2011). Tra sorprese e nuove versioni di brani storici, attesi o inaspettati, lo show è andato avanti per 24 spettacolari canzoni più un medley.

Vasco ha riservato per il gran finale “Siamo solo noi”, “Sally”, “Vita spericolata” e “Albachiara”. La band di Vasco Rossi, capitanata da Vince Pastano alla chitarra e direzione musicale era composta da Stef Burns (chitarra), Alberto Rocchetti (tastiere e cori), Matt Laug (batteria), Andrea Torresani (basso), Antonello D’Urso (chitarra acustica, programmazione e cori), Andrea Ferrario (sax), Tiziano Bianchi (tromba), Roberto Solimando (trombone), Roberta Montanari (cori) e dalla guest star Claudio Golinelli “il gallo” (basso).

Il popolo di Vasco, eterogeneo come sempre, ne è uscito felice e ubriaco di musica e sentimenti.

A documentare l’ennesimo successo del rocker di Zocca, ecco a voi le foto di Titti Fabozzi!!