Gran finale al Festival Jazz Idea con Carla Marcotulli, Marcello Tonolo e Fernando Dìaz il 17 maggio a Roma

Gran finale, domenica 17 maggio, della 5a edizione del Festival Jazz Idea del Conservatorio Santa Cecilia di Roma, a ingresso gratuito.

Un’edizione di successo, che anche quest’anno ha confermato il consenso del pubblico e la qualità della manifestazione, registrando un alto numero di sold out anche grazie a un cartellone artistico che, da sempre, ospita talenti emersi dal Dipartimento Jazz del Conservatorio insieme a grandi nomi del jazz nazionale e internazionale, tra cui Louis Sclavis, Fabrizio Bosso, Rosario Giuliani, Daniele Roccato, Rita Marcotulli, Luca Aquino, Tcha Limberger, Ava Alami.

Appuntamento, dunque, nella bellissima Sala Accademica del Conservatorio, in via dei Greci n°18, per l’ultima giornata di festival.

Si inizia alle 18.00 con un tributo raffinato al compositore Michel Legrand e alla coppia di parolieri statunitensi Alan e Marilyn Bergman. Protagonisti di questo speciale ed evocativo omaggio, la cantante Carla Marcotulli – ideatrice e direttrice artistica del festival – e il pianista Marcello Tonolo. Sul palco presenteranno in prima assoluta il nuovo album “Legrand Romance”: una reinterpretazione in dieci brani, affrontata dal pianista e dalla cantante con amore e rispetto, cogliendone l’essenza più intima, basata da un lato sul fluire in chiaroscuro della melodia, dall’altro sulle immagini evocate dai testi.

A seguire, il concerto del pianista e compositore di origine messicana Fernando Ramsés Dìaz, insieme alla Santa Cecilia Jazz Orchestra e all’Ensemble Voci diretti da Ettore Fioravanti. Il progetto originale “¡Alegría!” è un’eclettica celebrazione dove il jazz dialoga con la musica classica, il latin e la world music, rispecchiando la formazione cosmopolita di Dìaz che, nella sua carriera, si è esibito in USA, Cina, Spagna, Italia, Tunisia, Messico, Costa Rica, Grecia, Bahrain e Kuwait, vincendo concorsi nazionali e internazionali di pianoforte classico in Messico, Italia e Spagna. Dal 2018 è pianista, compositore e arrangiatore in residence dell’Orchestra da Camera Fiorentina di Firenze. Nella scaletta del concerto, tre composizioni originali e due elaborazioni su temi di Herbie Hancock e Mussorgsky.

Con la direzione artistica di Carla Marcotulli, il festival ha confermato anche per questa edizione la volontà di impreziosire il programma dei concerti con l’organizzazione di Masterclass di spessore, che per l’edizione 2026 sono state condotte da Louis Sclavis, Nicola Stilo, Fiorenza Gherardi De Candei, Maurizio Furlani, Eugenio Renzetti.

CONTATTI

Conservatorio di Musica “Santa Cecilia”

Via dei Greci 18, Roma – tel. 06.36096720 – www.conservatoriosantacecilia.it

Ufficio Stampa Festival Jazz Idea

Fiorenza Gherardi De Candei