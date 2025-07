Grace Jones rinuncia a LA PRIMA ESTATE per infortunio

A causa di un infortunio all’anca subito nelle ultime ore, Grace Jones non potrà prendere parte alla serata de La Prima Estate in programma sabato 28 giugno al Parco Bussoladomani di Lido di Camaiore. L’artista ha ricevuto indicazione medica di non intraprendere il viaggio verso l’Italia e di osservare un periodo di riposo assoluto.

Tutti i biglietti acquistati per la data verranno rimborsati attraverso i canali ufficiali di vendita.

La serata del 28 giugno si terrà regolarmente e sarà a ingresso gratuito. Dalle ore 19 saliranno sul palco i Nicaragua, seguiti dal set dei Cam Sound System con Sara Mautone e dal DJ set di Tony Humphries, che animerà il pubblico con due ore di musica per ballare sotto il cielo della Versilia.