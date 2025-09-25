GRACE CALE pubblicano il nuovo brano “off the rails”

I Grace Cale tornano a sorpresa con un viaggio sonoro dal titolo emblematico: “Off the Rails”. Un brano che non è solo musica, ma un vero deragliamento emotivo, capace di trascinare chi ascolta fuori dai binari rassicuranti della quotidianità.

Fin dalle prime note si percepisce un’energia viscerale: chitarre che esplodono come scintille nel buio, linee vocali che oscillano tra la confessione intima e l’urlo liberatorio, una ritmica che sembra battere come un cuore impaziente. Tutto vibra in un equilibrio instabile, quasi sul punto di crollare, ed è proprio lì che nasce la magia.

“Off the Rails” racconta la vertigine di chi sceglie di lasciarsi andare, di smarrirsi per ritrovarsi altrove, di correre senza paura verso l’ignoto. È un inno alla libertà, ma anche al caos, al desiderio di non rimanere fermi e di accogliere il rischio come parte del viaggio.

Video del brano “off the rails”

Cenni biografici

Grace Cale nasce dall’incontro di tre musicisti provenienti dal mondo indie, darkwave e shoegaze, uniti dal desiderio di fondere le proprie influenze in un suono personale e viscerale. La band mescola atmosfere post-punk, suggestioni dreampop e sfumature shoegaze, dando vita a brani sospesi tra malinconia e groove. Le loro canzoni raccontano la tristezza di un cuore irrequieto e la voglia di resistere, ballare, vivere anche quanto la luce sembra svanire. Chitarre riverberate, bassi pulsanti e ritmi serrati accompagnano un viaggio sonoro che abbraccia la bellezza del dolore.

I Grace Cale vengono da Milano e sono Nico alla voce e alla chitarra, Antonio al basso e Andrea alla batteria.