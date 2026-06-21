GnuQuartet dal vivo a Genova con ospiti speciali De Gregori, Bersani, Cristicchi, Amara e molti altri – 28 settembre 2026

Il 28 settembre il Teatro Carlo Felice di Genova ospiterà “20 anni di GnuQuartet – Live with Friends”, un concerto-evento unico e irripetibile con cui gli GnuQuartet celebrano vent’anni di attività artistica.

Sarà una serata speciale, costruita come un racconto musicale corale che ripercorre due decenni di concerti, dischi, arrangiamenti, sperimentazioni e collaborazioni, elementi che hanno reso il quartetto una delle realtà più originali e trasversali della scena musicale italiana.

Sul palco ci saranno Francesca Rapetti al flauto traverso, Roberto Izzo al violino, Raffaele Rebaudengo alla viola e Stefano Cabrera al violoncello: quattro musicisti capaci di trasformare la grammatica della musica da camera in un linguaggio libero, contemporaneo e immediatamente riconoscibile, in equilibrio tra eleganza classica, energia rock, scrittura d’autore e ricerca sonora.

Ad accompagnarli, numerosi ospiti, amici e artisti che nel corso degli anni hanno incrociato il percorso degli GnuQuartet, condividendo progetti, tournée, dischi e momenti significativi che hanno contribuito a definire l’identità aperta e trasversale del quartetto.

Tra i primi ospiti annunciati:

Francesco De Gregori

Ha coinvolto gli GnuQuartet nel progetto De Gregori & Orchestra – Greatest Hits Live, affidando al quartetto un ruolo centrale nella rilettura orchestrale dei brani più amati del suo repertorio, insieme alla sua storica band e all’Orchestra GAGA. La collaborazione è proseguita anche in studio, presso i Real World Studios di Peter Gabriel, dove hanno registrato una versione di Anema e Core.

Samuele Bersani

Il legame con Bersani è profondo e consolidato. Insieme hanno collaborato dal vivo nel progetto Plurale Unico e successivamente nel disco La fortuna che abbiamo, album live del cantautore in cui il quartetto compare in numerose riletture del repertorio, eseguite insieme alla sua band. Un incontro artistico che unisce canzone d’autore, parola scenica e intensità cameristica.

Simone Cristicchi e Amara

Porteranno sul palco le loro sensibilità vocali e interpretative, arricchendo ulteriormente il racconto musicale della serata.

Durante il concerto, gli GnuQuartet proporranno anche alcuni dei brani più rappresentativi dei loro primi vent’anni di attività, affiancati da momenti inediti pensati come apertura verso i progetti futuri.

Il risultato sarà una festa musicale irripetibile, costruita attorno all’incontro tra generi, generazioni, linguaggi e sensibilità artistiche differenti. Un’occasione speciale per celebrare un quartetto che ha saputo trasformare la musica d’insieme in un laboratorio permanente di libertà, eleganza e immaginazione.

Video del brano Capriccio 1 – PAGANINI

Cenni biografici:

Dal 2006 gli GnuQuartet hanno pubblicato sette album di brani originali e rielaborazioni, collaborando inoltre alla scrittura, all’arrangiamento e alla registrazione di numerosi lavori discografici, colonne sonore cinematografiche e sigle televisive, tra cui Pane quotidiano su Rai.

Stefano Cabrera, Roberto Izzo, Francesca Rapetti e Raffaele Rebaudengo vantano centinaia di concerti in Italia e all’estero, dal Messico alla Francia, dalla Corea del Sud alla Spagna.

Nel corso della loro carriera hanno partecipato a importanti programmi televisivi e radiofonici, tra cui Che tempo che fa, Quelli che il calcio, X Factor, Parla con me, Domenica In, Caterpillar e Radio 1 Musica.

Sono stati ospiti di grandi festival internazionali come il Festival di Sanremo, European Jazz Expo, Sildajazz Festival, Carinthian Summer Music Festival, Venezia Jazz, MITO SettembreMusica, Festival del Mediterraneo, I Suoni delle Dolomiti, il Concertone del Primo Maggio, OnDance e il Lucca Summer Festival.

Informazioni: