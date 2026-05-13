Gloria Gaynor e l’Orchestra del San Carlo il 27 giugno all’Arena Flegrea: la “Legendary Night” a Napoli

Napoli si prepara a una notte senza precedenti. Sabato 27 giugno 2026 (ore 21:00), l’Arena Flegrea ospiterà l’evento “Legendary Night”, un concerto esclusivo che vedrà la regina della disco music Gloria Gaynor esibirsi insieme all’Orchestra del Teatro di San Carlo.

L’appuntamento segna un momento storico: il ritorno dell’orchestra del Massimo napoletano nella sua storica sede estiva, l’Arena Flegrea, nata nel 1940 proprio per accogliere le produzioni del San Carlo. Sul podio, a dirigere l’orchestra del Lirico partenopeo, ci sarà il Maestro Maurizio Agostini.

Una collaborazione strategica tra Arena Flegrea e Teatro San Carlo

Presentato oggi nella Sala degli Specchi del San Carlo, l’evento sancisce l’inizio di una sinergia duratura tra la struttura diretta da Mario Floro Flores e il teatro lirico più antico d’Europa.

Secondo il Sovrintendente Fulvio Adamo Macciardi, questo spettacolo inaugura una nuova dimensione internazionale per il San Carlo, puntando su una cultura accessibile e dinamica capace di dialogare con comunità diverse. Anche per l’Ad de L’Arena Flegrea, Mario Floro Flores, la collaborazione afferma una visione moderna e trasversale della cultura, radicata nella qualità ma aperta a un pubblico globale.

Il programma: Gloria Gaynor tra successi planetari e arrangiamenti orchestrali

Con oltre 50 anni di carriera e due Grammy Award, Gloria Gaynor è un’icona mondiale grazie a brani immortali come “I Will Survive”. Per questa occasione inedita a Napoli, lo spettacolo è stato realizzato ad hoc: un’esibizione che fonderà l’energia del groove statunitense con la maestosità sinfonica dell’Orchestra del San Carlo, creando un ponte tra la discomusic e la tradizione colta europea.

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