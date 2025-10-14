“Globale” di Angela Di Donato: la leggerezza che diventa forza

C’è qualcosa di disarmante e autentico in “Globale”, il nuovo singolo di Angela Di Donato, che trasforma un messaggio di libertà e amore universale in un brano pop capace di conquistare sin dal primo ascolto. Angela, classe 2007 e originaria di Pescara, dimostra un’intelligenza artistica fuori dal comune per la sua età: “Globale” non è solo una canzone orecchiabile, è una dichiarazione d’intenti. Il beat pulsante e le linee melodiche accattivanti accompagnano parole che parlano di inclusività, spontaneità e della bellezza di amarsi senza confini. Il videoclip, perfetto complemento del brano, esalta questo spirito libero con immagini luminose e coinvolgenti. La regia dinamica segue Angela e i suoi protagonisti in una giornata d’estate che diventa simbolo di spensieratezza condivisa. Ogni scena vibra di vitalità, ogni gesto racconta un’emozione sincera. Angela brilla davanti alla camera, confermandosi non solo interprete ma anche performer credibile e carismatica. Con “Globale”, Angela Di Donato lascia un segno forte nella nuova scena pop italiana, portando avanti una visione musicale che unisce leggerezza e consapevolezza.