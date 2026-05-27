“Glitch” è il nuovo singolo dei No Lucifer

Pubblicato da Mint 400 Records “ Glitch ” è il singolo dei No Lucifer. Un brano energico e introspettivo che attraversa ricordi frammentati e relazioni lasciate in sospeso. Tra arpeggi aperti, riverberi dilatati e improvvise esplosioni alternative, il pezzo costruisce un paesaggio emotivo sospeso tra nostalgia e distacco, dove il passato riaffiora come un errore di sistema. Scritto tra i primi brani del progetto, “ Glitch ” rappresenta una delle sue forme più dirette e accessibili, mantenendo intatta l’identità sonora della band.

Registrato e mixato da Igor Pardini presso Il Cubo Rosso Recording Studio e masterizzato da Filippo Passamonti (VDSS Recording Studio).

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No Lucifer è una band alt-rock con base a Roma. Il progetto nasce dall’unione di chitarre stratificate e riverberate, linee vocali dirette ma distanti, e una sezione ritmica essenziale e incisiva. Il risultato è un suono che richiama l’alt-rock degli anni ’90 e le derive più cupe del post-punk contemporaneo. Uno sguardo disilluso sul presente, senza retorica né nostalgia. La formazione è composta da Fabio Mangiatordi (voce e chitarra), Gianfilippo Bonafede (chitarra), Lorenzo D’Angella (batteria) e Marina Cristofalo (basso). Dal 2026 il progetto si è unito all’etichetta Mint 400 con cui è prevista l’uscita del primo disco.

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